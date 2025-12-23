Fracasa misión espacial japonesa, por fallos
Tokio, Japón.- El lanzamiento del sexto satélite de geolocalización japonés Michibiki fracasó este lunes por un fallo en el cohete H3 que lo transportaba, tras ser pospuesto el lanzamiento en dos ocasiones debido a problemas técnicos, sembrando dudas sobre la fiabilidad del cohete insignia nipón mientras se esclarece lo sucedido.
"Es extremadamente desafortunado que el lanzamiento del cohete H3 (...) haya fallado y lamentamos no haber podido cumplir con las expectativas del público", dijo la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).
La agencia afirmó que está investigando lo sucedido tras el lanzamiento del cohete, que despegó desde el Centro Espacial Tanegashima en la prefectura meridional de Kagoshima.
El satélite, que debía separarse del H3 una media hora después del despegue, no logró alcanzar su órbita planeada a 400 kilómetros sobre la Tierra tras detenerse la propulsión de la segunda etapa del cohete antes de lo previsto.
Por su parte, el responsable encargado del lanzamiento, Masashi Okada, reconoció que la agencia aún no sabe si el satélite llegó a desprenderse del cohete, por lo que todavía no puede asegurar su ubicación.
