Frágil alto al fuego en Irán se mantiene

Dubái, EAU.- Un frágil alto el fuego parecía mantenerse el sábado después de que Estados Unidos atacó a dos petroleros iraníes, mientras el país que alberga la sede regional de la Marina estadounidense dijo que arrestó a decenas de personas que, según alegó, tenían vinculación con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Los ataques del viernes sembraron dudas sobre el frágil alto el fuego, adoptado hace un mes, que Estados Unidos ha insistido en que sigue vigente. Washington espera una respuesta de Teherán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y revertir el controvertido programa nuclear iraní.

El ejército de Estados Unidos informó que sus fuerzas habían inutilizado dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. Horas antes, el ejército indicó que frustró ataques contra tres buques de la Marina y atacó instalaciones militares iraníes en el estrecho.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin, una pequeña isla en el golfo Pérsico, reportó el sábado el arresto de 41 personas a las que acusa de formar parte de un grupo afiliado a la Guardia Revolucionaria iraní. Se están llevando a cabo investigaciones para tomar medidas adicionales contra cualquiera que esté vinculado al grupo, agregó sin ofrecer más detalles.

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Pese a los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego se mantiene. También ha reiterado las amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si la República Islámica no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y revertir su programa nuclear.

El viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que el país no prestaba atención a los "plazos" y que Teherán continúa revisando una propuesta de la Casa Blanca relacionada con las negociaciones en curso, según la agencia noticiosa estatal IRNA.

Un alto funcionario iraní también declaró el viernes que el líder supremo del país, Moytabá Jamenei, gozaba de "plena salud" y que, en algún momento, aparecería en público.