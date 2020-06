Francia calcula 3 mil víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica desde 1950

PARÍS, Francia (EFE).- La comisión independiente encargada de investigar los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica en Francia estima que en el país ha habido al menos 3 mil víctimas de abusos sexuales a menores en esa institución desde 1950.



El presidente de la comisión, Jean-Marc Sauvé, indicó en una conferencia de prensa virtual que el número de agresores no puede ser inferior a 1,500.

Según detalló a Efe un portavoz de la comisión, esta cifra provisional de víctimas corresponde a las denuncias recibidas durante los últimos meses, 5 mil 300 testimonios en total, aunque en algunas ocasiones con afectados que llamaban en relación a varios casos.

El organismo -creado en 2018 a petición del episcopado y la Conferencia de religiosos e integrado por una veintena de juristas, psiquiatras, sociólogos y otros especialistas tras la revelación de varios escándalos- ha decidido prolongar hasta el 31 de octubre el llamamiento a posibles testigos o víctimas.

"Hay que relanzarlo porque muchas víctimas no han sabido de nosotros o no han querido responder a nuestra petición porque hay aún mucho sufrimiento o porque creen que no servirá de nada", dijo Sauvé en la emisora RTL.

Sauvé precisó que el 30 % de las víctimas tiene hoy más de 70 años y la mitad entre 50 y 70 años.

"Vidas arruinadas, destruidas, una imposibilidad de vivir y una dificultad considerable para superarlo", lamentó el presidente de la comisión, que explicó de esta forma el porqué muchas personas han tardado tanto en hablar.

Estas cifras son provisionales y podrían cambiar en función de las investigaciones que el grupo sigue haciendo con víctimas y en los archivos episcopales.

Los datos servirán para la presentación de un informe oficial en otoño de 2021 que pretende "sacar a la luz los abusos sexuales a menores" y "comprender la manera en la que han sido tratados estos asuntos".