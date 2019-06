Francia obliga a reservar a los que quieran hacer la ascensión al Mont Blanc

Los montañeros que quieran subir al Mont Blanc a partir de este sábado por la vía clásica en Francia tienen obligación de reservar en alguno de los refugios previstos para hacer escala, una medida puesta en marcha para impedir los apelotonamientos que se constataron algunos días en los últimos veranos.



El decreto publicado por la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de la Alta Saboya establece un dispositivo que estará en vigor hasta el final de la temporada de verano el 29 de septiembre y responde a que las campañas de prevención y de comunicación de otros años se mostraron "inoperantes".



Los que lo incumplan y pretendan acampar por libre se exponen a penas de prisión de dos años y multas de 300.000 euros. Los actos de rebelión contra las personas encargadas de que se aplique podrán ser sancionados con hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa (tres años y 45.000 euros, si es una acción de grupo).



No estarán concernidos los que realicen el ascenso de un tirón, sin hacer noche, y tampoco los que se encuentren en estado de necesidad.



Jean-Marc Peillex, alcalde de Saint Gervais -el municipio que atraviesa la vía clásica de subida al techo de los Alpes- y uno de los principales promotores de esta regulación, se felicitó este sábado de "una decisión que reclamábamos desde hace 15 años".



En declaraciones a Efe, Peillex insistió en que "no hay cambios para los que respetan las reglas" y en que el sistema de reservas "no es una limitación, sino una regulación" cuyo objetivo es "respetar un ciclo natural".



Para ilustrarlo, recordó que cada año unas 25.000 personas escalan el Mont Blanc por todas las vías (lo que incluye la vertiente italiana), y que sólo en las de ascenso por Saint Gervais los refugios ofrecen 264 plazas al día, lo que multiplicado por 120 días de temporada estival de junio a septiembre daría una cifra teórica de 31.680.



El alcalde hizo notar que el objetivo es evitar jornadas de muy fuerte afluencia que el pasado año degeneraron en algunas ocasiones en incidentes como agresiones a guías o altercados en los refugios.



"Los que suben al Mont Blanc -argumentó- ya no son alpinistas, son turistas" que "se comportan como urbanitas y sólo entienden las sanciones".



Pero Peillex se esforzó en subrayar que "el objetivo no es poner multas y recaudar dinero (...) sino que se respeten las reglas".