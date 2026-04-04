Francia y Surcorea buscan abrir Ormuz

Seúl, Corea del Sur.- El presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo surcoreano Lee Jae Myung acordaron el viernes trabajar juntos para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz y aliviar las incertidumbres económicas mundiales provocadas por la guerra en Oriente Medio.

Su cumbre en Seúl se produjo mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetía contra sus aliados por no respaldar la guerra de Washington y Tel Aviv contra Irán. Macron realizaba su primera visita a Corea del Sur desde que asumió el cargo en 2017, como parte de una gira asiática que ya lo ha llevado a Japón.

Macron le dijo a Lee al inicio de la reunión que ambos países pueden colaborar para ayudar a estabilizar la situación en Oriente Medio, incluido el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, que ha sacudido los mercados energéticos mundiales.

En una comparecencia conjunta televisada posterior, Macron subrayó la necesidad de que París y Seúl cooperen para ayudar a reabrir el estrecho y reducir la escalada de hostilidades en Oriente Medio, mientras Lee afirmó que ambos ratificaron "su determinación de cooperar para garantizar una ruta marítima segura en el estrecho de Ormuz".

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"Necesitamos definir con claridad, a nivel internacional, las condiciones de un proceso para aliviar la crisis y el conflicto en Oriente Medio", declaró el presidente Macron. "Necesitamos garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz".