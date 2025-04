Informe sobre Fraude y Abuso en Adopciones en Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La comisión de investigación del gobierno de Corea del Sur suspendió su innovadora indagación sobre el extenso fraude y abuso que manchó el histórico programa de adopciones extranjeras del país, una decisión que surge de disputas internas entre los comisionados sobre qué casos merecen ser reconocidos como problemáticos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación confirmó violaciones de derechos humanos en solo 56 de las 367 denuncias presentadas por adoptados antes de suspender su investigación el miércoles por la noche, apenas un mes antes de su fecha límite del 26 de mayo.

El destino de los 311 casos restantes, diferidos o revisados de manera incompleta, ahora depende de si los legisladores establecerán una nueva comisión de la verdad a través de la legislación durante el próximo gobierno de Seúl, que asumirá el cargo tras la elección presidencial del 3 de junio.

Después de casi tres años de investigación sobre casos de adopción en Europa, Estados Unidos y Australia, la comisión concluyó en un informe provisional presentado en marzo que el gobierno es responsable de facilitar un programa de adopción extranjera plagado de fraude y abuso, impulsado por esfuerzos para reducir los costos de la protección social y realizado por agencias privadas que a menudo manipulaban los antecedentes y orígenes de los niños.

Sin embargo, algunos adoptados, e incluso varios miembros de la comisión, criticaron el informe cautelosamente redactado, argumentando que debería haber establecido más contundentemente la complicidad del gobierno. También surgieron disputas después de que el panel de toma de decisiones de la comisión, compuesto por nueve miembros y dominado por integrantes de tendencia conservadora nombrados por el recientemente destituido presidente Yoon Suk Yeol y su partido, votara el 25 de marzo para diferir las evaluaciones de 42 casos de adoptados, diciendo que no había suficiente documentación para probar de forma concluyente que las adopciones eran problemáticas.

Los funcionarios de la comisión no han revelado qué documentos fueron centrales en las discusiones. Sin embargo, sugirieron que algunos comisionados dudaban en reconocer casos donde los adoptados no podían probar definitivamente la falsificación de detalles biológicos en sus papeles de adopción, ya sea a través de encuentros con sus padres biológicos o verificando información sobre ellos.

El miércoles, el panel resolvió el estancamiento al acordar unánimemente suspender, en lugar de abandonar por completo, la investigación sobre los 42 casos. El enfoque deja abierta la puerta para que los casos sean reconsiderados si se establece una futura comisión de la verdad. El panel también acordó suspender las investigaciones sobre los 269 casos restantes, diciendo que no hay suficiente tiempo para completar las revisiones antes de la fecha límite, según tres fuentes de la comisión que describieron las discusiones a The Associated Press.

No habrá más investigaciones sobre adopciones por ahora

No se sabe si se establecerá otra comisión ni cuándo ocurrirá. Ahora, la atención política se centra en la elección presidencial anticipada.

La Corte Constitucional de Corea del Sur destituyó formalmente a Yoon el 4 de abril, meses después de que la Asamblea Legislativa, controlada por la oposición, lo destituyera por su breve imposición de la ley marcial en diciembre. El fallo desencadenó una elección presidencial anticipada programada para el 3 de junio.

Park Geon Tae, un investigador de alto nivel que dirigió la indagación sobre las adopciones, dijo que la comisión de la verdad no podría presentar más informes de investigación sobre adopciones antes del final de su mandato, después de que los periodos de cinco de los nueve comisionados terminaran tras la reunión del miércoles. Esto podría paralizar el proceso de toma de decisiones, que requiere el apoyo de al menos cinco miembros.

La mayoría de los adoptados coreanos fueron registrados por agencias como huérfanos abandonados, aunque muchos tenían parientes que podrían haber sido identificados o localizados fácilmente. Esta práctica a menudo ha dificultado, o incluso imposibilitado, que rastreen sus orígenes.

La reticencia de algunos comisionados a aceptar casos en los que los adoptados no han podido encontrar información sobre sus padres biológicos refleja una falta de comprensión de los problemas sistémicos en la adopción y contradice los hallazgos más amplios de la comisión, en los que se reconoció la manipulación de los orígenes de los niños, dijo Philsik Shin, académico de la Universidad de Anyang en Corea del Sur. En el análisis de Shin de los registros gubernamentales, policiales y de adopción se concluye que más del 90% de los niños coreanos enviados a Occidente entre 1980 y 1987, cuando las adopciones alcanzaron su punto máximo, casi con certeza tenían parientes conocidos.

Los hallazgos de la comisión publicados en marzo coinciden en gran medida con informes previos de The Associated Press. En las investigaciones de la AP, que también fueron documentadas por Frontline (PBS), se detalla cómo el gobierno de Corea del Sur, los países occidentales y las agencias de adopción trabajaron en conjunto para suministrar unos 200.000 niños coreanos a padres en el extranjero, a pesar de años de evidencia de que muchos eran obtenidos a través de medios cuestionables o francamente inescrupulosos.

Los gobiernos militares implementaron leyes especiales destinadas a promover las adopciones extranjeras, eliminando la supervisión judicial y otorgando vastos poderes a las agencias privadas, que eludieron las prácticas adecuadas de entrega de menores mientras enviaban a miles de niños a Occidente cada año. Las naciones occidentales pasaron por alto estos problemas, y en ocasiones, presionaron a Corea del Sur para que siguiera enviando niños mientras se centraban en satisfacer sus enormes demandas internas de bebés.

El gobierno de Corea del Sur nunca ha reconocido su responsabilidad directa por los problemas relacionados con las adopciones pasadas y hasta ahora no ha respondido a la recomendación de la comisión de emitir una disculpa oficial.

Esfuerzos en Corea para investigar violaciones pasadas de derechos humanos

Siguiendo el modelo de la comisión sudafricana establecida en la década de 1990 para exponer las injusticias de la era del apartheid, Corea del Sur instituyó originalmente la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2006 para investigar violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Terminó su trabajo en 2010.

Tras la aprobación de una ley que permitía más investigaciones, la comisión fue relanzada en diciembre de 2020 bajo el anterior gobierno liberal de Corea del Sur, centrándose en casos que ocurrieron durante las dictaduras militares del país desde la década de 1960 hasta la de 1980.

Las adopciones extranjeras fueron un tema importante de la segunda comisión, junto con las atrocidades ocurridas en Brothers Home, una instalación financiada por el gobierno en Busan que secuestró, abusó y esclavizó a miles de niños y adultos considerados vagabundos durante años hasta la década de 1980.

En enero, la comisión confirmó al menos 31 casos en los que niños de Brothers Home fueron adoptados en el extranjero, lo que ocurrió años después de que la AP expusiera las adopciones de la instalación como parte de una vasta operación impulsada por el lucro.