Fuera de riesgo vital joven atropellado por policía chilena (VIDEO)

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Un joven que fue atropellado brutalmente por un carro lanzagases de la policía chilena _en imágenes que se han viralizado en las redes sociales_ se encuentra grave pero fuera de riesgo vital, confirmó el sábado la clínica donde se encuentra internado.



La clínica Las Condes precisó a The Associated Press que el paciente se halla estable, pero no difundió el parte médico debido a que el joven pidió confidencialidad.

?? El joven atropellado por Carabineros esta tarde en Plaza Italia se encuentra estable en la exPosta Central. Sufrió una fractura de pelvis. El equipo #INDHenterreno sigue en el recinto hospitalario constatando el estado de personas heridas. pic.twitter.com/UYMesdv0XJ — INDH Chile (@inddhh) December 21, 2019

Las imágenes del incidente _ocurrido el viernes en la tarde en una de las manifestaciones que se producen desde hace más de dos meses en Chile_ muestran un carro lanzagases conocido popularmente como "zorrillo" girando bruscamente y atropellando al joven, antes de prensarlo contra un carro lanzachorros de la policía.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, visitó al joven en la clínica. El INDH tuiteó que el joven tiene "fracturas múltiples de pelvis y será operado en las próximas horas. Su estado de salud es grave".

"De que sirven las charlas sobre DDHH que se dan los Carabineros si en la calle siguen actuando con brutalidad extrema? Los autores materiales y los mandos a cargo de la operación deben ser destituidos y sancionados penalmente. Si eso no ocurre y pronto, continuarán los abusos", expresó por Twitter José Miguel Vivanco, director del organismo de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

HRW fue uno de los al menos cuatro organismos internacionales que han presentado al gobierno chileno duros informes condenando las graves violaciones de derechos humanos en que incurre la policía chilena en su represión de las manifestaciones.

Vivanco retuiteó el video en el que se ve el atropello y que fue difundido también por el INDH.

"Imágenes como las del joven impactado en Plaza Italia no dejan a nadie indiferente", tuiteó de su lado el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. "Como Gobierno y sobre todo como Intendente lamento profundamente lo ocurrido y le envío fuerza a él y su familia", añadió. Guevara aseguró que se va a investigar para tratar de aclarar las causas y el contexto en el que ocurrió el atropello.

Desde el inicio del estallido social el pasado 18 de octubre _inicialmente como reacción a la subida del precio de las tarifas del tren subterráneo y que se extendió a una larga miríada de demandas sociales que sacaron a la luz las profundas desigualdades en las que se basa el modelo económico chileno_, no han cesado las manifestaciones.

Las protestas de los viernes siguen concentrando una mayor cantidad de gente en los alrededores de la histórica Plaza Italia, rebautizada popularmente como Plaza Dignidad.

Diversos organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han criticado duramente las múltiples violaciones a los derechos humanos _que abarcan desde torturas, abusos sexuales, violaciones y más de 350 personas con pérdida de visión o heridas en los globos oculares_ y han recomendado medidas urgentes para reformar la policía chilena.