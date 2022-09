Fuerte sismo submarino causa pánico en el oeste de Indonesia

Un fuerte terremoto submarino a poca profundidad remeció el oeste de Indonesia el lunes y aterrorizó a la población, aunque no había reportes inmediatos de daños graves o víctimas.

El sismo provocó escenas de pánico en Siberut, una localidad costera en la isla de Mentawai, donde la gente corrió a refugiarse en terrenos altos, según dijeron testigos a The Associated Press. No se reportaron daños importantes en Mentawai, la isla más cercana al epicentro.

El temblor de magnitud 6,4 no planteaba un riesgo de tsunami, según la Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica. Antes el lunes se habían registrado temblores más pequeños de magnitud 5,9 y 5,2 en la provincia.

El Servicio Geológico de Estados estimó la magnitud del sismo en 5,9 y situó su centro unos 170 kilómetros (105,6 millas) al oeste-suroeste de Pariaman, una ciudad costera en la provincia de Sumatra Occidental, a una profundidad de 18 kilómetros (11 millas). Las discrepancias en las mediciones preliminares son habituales

Indonesia es un archipiélago con frecuente actividad sísmica, donde viven 270 millones de personas. Suele sufrir terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis.

Un sismo de magnitud 6,2 mató al menos a 25 personas en febrero e hirió a más de 460 en la provincia de Sumatra Occidental En enero de 2021, un terremoto de magnitud 6,2 mató a más de 100 personas e hirió a casi 6.500 en la provincia de Sulawesi Occidental.