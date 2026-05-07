Fuerzas rusas ignoran el alto al fuego de Ucrania

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó decenas de drones contra Ucrania en ataques nocturnos, afirmaron funcionarios ucranianos, al ignorar un alto el fuego unilateral anunciado por Kiev que comenzó a medianoche.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que Ucrania no había respetado su propio alto el fuego y sostuvo que las defensas antiaéreas derribaron 53 drones ucranianos sobre regiones rusas, la península de Crimea anexionada ilegalmente y el mar Negro entre la noche del martes y el amanecer del miércoles.

Moscú no había dado ninguna indicación oficial de que fuera a acatar el alto el fuego de Kiev, y había pocas esperanzas de una pausa en las hostilidades mientras la guerra se adentra en su quinto año tras la invasión total de Rusia a su vecino. Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para detener la guerra durante el último año no han dado resultado.

Las fuerzas rusas lanzaron 108 drones y tres misiles durante la noche, informó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, y los ataques continuaron a lo largo de la noche y hasta la mañana del miércoles.

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Por otra parte, un envío de dinero en efectivo y oro ucranianos valorado en unos 82 millones de dólares que Hungría incautó a principios de este año ha sido devuelto al banco estatal ucraniano, manifestó el presidente Zelenski.