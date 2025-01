Fuerzas rusas y Ucrania: Conflicto en el Donbás

KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas rusas están evitando un ataque frontal a un bastión clave en el este de Ucrania que intentan capturar desde hace meses, y en su lugar se están centrando en cortar las líneas de suministro, dijo un funcionario ucraniano el lunes.

Las tropas rusas están rodeando el vital centro logístico de Pokrovsk, donde una firme defensa ucraniana los ha mantenido a raya, y han puesto la mira en una carretera que conecta la localidad con la ciudad central ucraniana de Dnipró, dijo a The Associated Press el mayor Viktor Trehubov, un portavoz de las tropas ucranianas en la zona.

Esa ruta es crucial para los suministros que alimentan a las fuerzas ucranianas en toda la región. Cortar el tráfico de la carretera también debilitaría gravemente a Pokrovsk.

"Hasta ahora, no han logrado su objetivo y (las fuerzas ucranianas) están trabajando para asegurar que no lo logren en el futuro, al igual que no han tenido éxito en otros intentos de rodear la ciudad", dijo Trehubov en un mensaje de WhatsApp.

El ejército de Ucrania está bajo una severa presión en varios puntos de los 1.000 kilómetros (600 millas) del frente, especialmente en la región oriental de Donets, donde se encuentra Pokrovsk.

Después de casi tres años de guerra, las unidades ucranianas están agotadas y superadas en número por las fuerzas rusas. Aunque su progreso en el campo de batalla ha sido lento y costoso, el curso de la guerra favorece a Rusia y su ofensiva ha ido tomando pueblos y aldeas de forma paulatina.

En su mensaje diario a la nación el domingo por la noche, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los combates alrededor de Pokrovsk fueron "los más intensos" en los últimos días.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, está presionando para aprovechar su ventaja antes de la llegada del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca la próxima semana. Trump dice que quiere poner fin rápidamente a la guerra, aunque no ha dado detalles de sus planes.

En 2022, Moscú se anexionó ilegalmente las regiones de Donetsk y la vecina Luhansk, que conforman la importante área industrial del Donbás, junto con las provincias surorientales de Jersón y Zaporiyia, aunque las fuerzas rusas no controlan ninguna de ellas por completo.