Funcionarios federales y estatales ofrecen versiones encontradas de redadas migratorias en Minnesota

MINNEAPOLIS (AP) — Funcionarios federales y estatales ofrecieron el domingo versiones contrastantes sobre los operativos migratorios en Minneapolis y otras ciudades del estado de Minnesota, en las que cada una de las partes asegura tener la superioridad moral luego de que otro civil fue abatido por agentes federales.

"¿De qué lado quieres estar?", preguntó el gobernador Tim Walz. "¿Del lado de un gobierno federal todopoderoso que podría matar, herir, amenazar y secuestrar a sus ciudadanos de las calles, o del lado del enfermero de un hospital de veteranos que murió mientras veía lo que hacía ese gobierno?", refiriéndose a la muerte de Alex Pretti el sábado en Minneapolis.

En un edificio de oficinas federales ubicado a unos 30 kilómetros (20 millas) de distancia, el comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, rostro público de los operativos migratorios, culpó nuevamente a Pretti de su muerte.

"Cuando alguien toma la decisión de presentarse en una escena activa de aplicación de la ley, interferir, obstruir, retrasar o agredir a un agente de la ley y — y traen un arma para hacerlo. Esa es una elección que tomó ese individuo", declaró Bovino a la prensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los comentarios contrastantes se producen en momentos en que líderes locales y demócratas de todo el país exigen que los agentes federales de inmigración se marchen de la ciudad tras la muerte de Pretti, la cual desató enfrentamientos con manifestantes en una ciudad ya sacudida por otra muerte a disparos hace unas semanas.

Video contradice las declaraciones del gobierno

Videos grabados por transeúntes y revisados por The Associated Press parecen contradecir las declaraciones del gobierno del presidente Donald Trump, que dijo que los agentes dispararon "defensivamente" contra Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años.

A Pretti se le ve sólo con un teléfono en la mano mientras se interpone entre un agente de inmigración y una mujer en la calle. Ningún video parece mostrarlo con un arma. Durante el altercado, los agentes parecen desarmarlo después de descubrir que llevaba una pistola semiautomática de 9 mm, y luego abren fuego varias veces. Pretti tenía licencia para portar un arma oculta.

En las horas posteriores al tiroteo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que Pretti agredió a los oficiales, y Bovino dijo que quería "masacrar a las fuerzas del orden".

Bovino fue más mesurado el domingo, señalando que no especularía sobre el tiroteo y que planeaba esperar los resultados de la investigación.

Familia desconsolada

La familia de Pretti dijo que estaban "desconsolados, pero también muy enojados" con las autoridades. Los familiares están furiosos por la descripción del tiroteo por parte de los funcionarios federales.

"Las asquerosas mentiras que cuenta el gobierno sobre nuestro hijo son reprobables y repugnantes. Alex claramente no está sosteniendo un arma cuando es atacado por los asesinos cobardes del ICE de Trump. Tiene su celular en la mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada sobre su cabeza mientras intenta proteger a la mujer fue empujada y rociada con gas pimienta por agentes del ICE", señaló la familia en un comunicado. "Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo".

En redes sociales comenzó a circular un video de 2024 en el que aparece Pretti mientras rinde tributo al veterano Terrance Lee Randolph, quien murió en el hospital de veteranos en el que trabajaba Pretti.

"Hoy recordamos que la libertad no es gratis, " dice Pretti, vestido con uniforme azul marino. "Tenemos que trabajar por ella, nutrirla, protegerla e incluso sacrificarnos por ella".

Walz aseguró que los comentarios de funcionarios federales sobre Pratt fueron "despreciables más allá de toda descripción".

"Y añadiría, presidente Trump, usted puede poner fin a todo estoy hoy. Retire a estas personas. Lleve a cabo un control de inmigración humano, enfocado y efectivo", subrayó.

La Casa Blanca continuó con sus ataques haia el gobernador. La secretaria de prensa Karoline Leavitt publicó en la red social X que Walz "No cree en la ley y el orden" y lo acusó de alentar a "agitadores de izquierda a acechar y grabar a agentes federales en medio de operaciones legales".

En la conferencia de prensa federal, Marcos Charles, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) señaló que uno de sus agentes perdió parte de su dedo después de que un manifestante lo mordió el sábado en Minneapolis.

"Este tipo de violencia no es coincidencia", dijo Charles. "Esto es lo que pasa cuando los políticos de santuario, activistas y medios trabajan arduamente para crear caos y miedo en lugar de usar sus plataformas para tranquilizar a sus comunidades".

Pretti fue asesinado a poco más de un kilómetro y medio (una milla) del lugar en donde un agente del ICE mató a Renee Good el 7 de enero, lo que desató protestas generalizadas.

Los funcionarios federales que lideran la investigación sobre el tiroteo han frustrado los intentos de las autoridades locales por participar en la pesquisa.

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal del estado, que investiga los tiroteos policiales, dijo a los periodistas el sábado que funcionarios federales impidieron que su agencia trabaje en el lugar del tiroteo, incluso después de que se obtuvo una orden judicial firmada. Aunque agentes de la oficina ya trabajaban el domingo en la escena.

Un juez federal ya emitió una orden que prohíbe a las autoridades federales "destruir o alterar evidencia" relacionada con el tiroteo, después de que funcionarios estatales y del condado presentaron una demanda.

El fiscal general estatal de Minnesota, Keith Ellison, dijo que la demanda presentada el sábado tiene como objetivo preservar las pruebas recopiladas por los funcionarios federales que las autoridades estatales aún no han podido inspeccionar. El tribunal federal en St. Paul programó una audiencia para el lunes.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, desestimó la demanda, señalando que las afirmaciones de que el gobierno federal destruiría pruebas son "un ridículo intento por dividir al pueblo estadounidense y distraer del hecho de que nuestros agentes de la ley fueron atacados y sus vidas estuvieron en riesgo".

La Guardia Nacional de Minnesota asistió temporalmente a la policía local bajo la dirección del gobernador Tim Walz, dijeron las autoridades, con tropas enviadas al lugar del tiroteo y a un edificio federal donde los agentes se han enfrentado diariamente con los manifestantes.

Pero el jefe de policía de Minneapolis, Brian O´Hara, dijo el domingo por la mañana en "Face the Nation" de CBS que "ha vuelto a ser solo la policía de Minneapolis respondiendo a las llamadas".

No hay evidencia de que Pretti desenfundó su arma

O´Hara dijo que no había visto evidencia de que Pretti blandió su pistola, y que la represión estaba agotando a su departamento.

"Esto está tomando un enorme peaje, tratando de manejar todo este caos además de tener que ser el departamento de policía de una gran ciudad. Es demasiado," señaló.

Alexandria Ocasio-Cortez fue una de varios legisladores demócratas que exigieron que las autoridades federales de inmigración se retiren de Minnesota.

En un comunicado, el expresidente Barack Obama calificó la muerte de Pretti como una "tragedia desgarradora" y advirtió que "muchos de nuestros valores fundamentales como nación están siendo atacados cada vez con mayor frecuencia".

Instó al gobierno a trabajar con las autoridades de la ciudad y el estado.

"Esto tiene que parar," dijo Obama.

Funcionarios federales han cuestionado en repetidas ocasiones por qué Pretti estaba armado durante la confrontación. Pero los grupos defensores de los derechos a la tenencia de armas han señalado que es legal portar armas de fuego durante protestas.

"Todo residente de Minnesota pacífico tiene el derecho de poseer y portar armas, incluso mientras asiste a protestas, actúa como observador o ejerce sus derechos establecidos en la Primera Enmienda", dijo el Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota en un comunicado. "Estos derechos no desaparecen cuando alguien está legalmente armado".

Video muestra empujones y luego disparos

Cuando comenzó la confrontación del sábado, el video de un transeúnte muestra a los manifestantes soplando silbatos y gritando improperios a los agentes federales en una calle comercial en el sur de Minneapolis.

Los videos muestran a Pretti interviniendo después de que un agente de inmigración empuja a una mujer. Pretti parece estar sosteniendo su teléfono hacia el agente, pero no hay señales de que esté sosteniendo un arma.

El agente empuja a Pretti en el pecho y le rocía gas pimienta a él y a la mujer.

Pronto, al menos siete agentes están forcejeando con Pretti en el suelo. Varios agentes intentan poner los brazos del hombre detrás de su espalda mientras parece resistirse. Un agente que sostiene un bote lo golpea cerca de su cabeza varias veces.

Un agente de la Patrulla Fronteriza realiza el primer disparo. Hay una ligera pausa y luego el mismo agente realiza varios disparos más en la espalda de Pretti. Varios agentes retroceden y Pretti yace inmóvil en la calle.

Brett Williams, de 37 años, vino de los suburbios de la ciudad a una vigilia matutina en el lugar.

"Me solidarizo con un hermano a quien le arrebataron la vida demasiado pronto", comentó. "Está defendiendo a los inmigrantes. Todos somos inmigrantes".