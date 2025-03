'Ainda Estou Aqui': Una historia de resistencia en Brasil

LOS ANGELES (AP) — "Ainda Estou Aqui" ("Aún estoy aquí"), una película brasileña sobre una familia devastada por la dictadura militar que gobernó Brasil durante más de dos décadas, le dio al país su primera victoria en los Oscar el domingo en la categoría de mejor película internacional.

La película de Walter Salles es protagonizada por Fernanda Torres en el papel de Eunice Paiva, la esposa de Rubens Paiva, un excongresista brasileño de izquierda que, en el apogeo de la dictadura militar del país en 1971, fue llevado de la casa de su familia en Río de Janeiro y nunca regresó.

Salles rindió homenaje al valor de Eunice, y a Torres por interpretarla junto con Fernanda Montenegro, la hija de una de las mayores estrellas del país. Ella aparece al final de la película como Eunice, ya mayor.

"Esto es para una mujer que, tras una pérdida sufrida durante un régimen autoritario, decidió no doblegarse y resistir. Este premio es para ella", dijo Salles durante su discurso de aceptación, mientras el público le daba una ovación de pie. "Y es para las dos mujeres extraordinarias que le dieron vida".

"Hoy es el día para sentirse aún más orgulloso de ser brasileño", escribió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la red social X. "Orgullo por nuestro cine, por nuestros artistas y, principalmente, orgullo por nuestra democracia".

En el Sambódromo de Río de Janeiro, donde se llevan a cabo los desfiles del Carnaval, el locutor compartió los resultados con las decenas de miles de espectadores en la multitud, provocando gritos de alegría.

"¡Vamos a celebrar!", dijo el locutor. "¡Felicitaciones, Walter Salles! ¡Felicitaciones, Fernanda Torres! ¡Felicitaciones, Brasil! ¡El Oscar es nuestro!".

La historia de "Ainda Estou Aqui", basada en las memorias del hijo de Paiva, Marcelo, es contada desde la perspectiva de Eunice, la madre de cinco hijos que debe reconstruir la vida de su familia sin su esposo ni respuestas sobre su desaparición. Se desarrolla como un retrato de un tipo diferente de resistencia política: una de resistencia firme.

Salles creía que la película resonaba con audiencias que podrían no estar familiarizadas con la dictadura en Brasil, debido a la capacidad de la historia para superar la pérdida y la fuerza para luchar contra la injusticia.

"Esta mujer tuvo la posibilidad de doblegarse o de abrazar la vida, y abrazó la vida", comentó Salles tras bambalinas. "Al final del día, es una película sobre eso: La esperanza que te permite tener el abrazar la vida. Tal vez esa sea una forma de entrar en la película. Otra forma de entender esto es que la democracia se está volviendo tan frágil en todo el mundo".

Eunice se niega a ceder ante el intento de la dictadura militar de quebrantarla a ella y a su familia. Cuando, en una escena, ella y sus hijos —ya sin su padre desaparecido desde hace tiempo— posan para una fotografía de periódico, ella les dice que sonrían.

"La sonrisa es una forma de resistencia", dijo Torres a The Associated Press. "No es que estén viviendo felices. Es una tragedia. Marcelo dijo recientemente algo que Eunice dijo y que yo nunca había escuchado: ´No somos una víctima. La víctima es el país´".

"Ainda Estou Aqui" es una película profundamente brasileña, hecha por uno de los más aclamados directores del país. Las películas de Salles incluyen "Central do Brasil" ("Estación central de Brasil" y "Diarios de motocicleta".

Las otras nominadas a mejor película internacional eran "Flow" de Letonia, que se llevó el premio de mejor película animada, "Pigen med nålen" ("La chica de la aguja") de Dinamarca; "The Seed of the Sacred Fig" ("La semilla de la higuera sagrada") de Alemania; y "Emilia Pérez", de Francia, que se vio empañada por la polémica.