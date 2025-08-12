General testifica sobre despliegue militar en juicio por protestas en Los Ángeles

SAN FRANCISCO (AP) — Los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos ensayaron repetidamente su papel en un operativo en un parque de Los Ángeles, destinado a ser una demostración de fuerza contra personas que carecen de documentación para residir legalmente en el país y aquellos que protestaban contra las medidas migratorias del gobierno federal, testificó el martes un general de división adjunto.

El general de división, Scott Sherman, quien comandaba los miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, testificó en un juicio para determinar si el gobierno del presidente Donald Trump violó la ley federal al desplegar soldados y marines de Estados Unidos en el sur de California el mes pasado.

Sherman dijo que el despliegue de agentes federales a caballo y a pie en el Parque MacArthur, en el corazón de un vecindario que cuenta con una gran población inmigrante, estaba inicialmente planeado para el Día del Padre, celebrado el 15 de junio. Pero el operativo se movió al 7 de julio después de que él expresó preocupaciones de que el parque podría estar abarrotado, comentó.

"Evaluamos que podría haber una gran cantidad de personas en el parque (durante el Día del Padre), lo que podría abrumar rápidamente a los agentes de la Patrulla Fronteriza", testificó Sherman.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sherman dijo que la decisión de cambiar el momento de la operación se tomó después de una discusión entre la Guardia Nacional, el Comando Norte de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza, el secretario de Defensa Peter Hegseth y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Los miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados para proteger el perímetro y se les instruyó que únicamente salieran de sus vehículos si había una amenaza directa a los agentes federales, dijo.

Todos los soldados permanecieron en sus vehículos durante la breve, pero poderosa demostración de fuerza. Sherman dijo que la operación tomó sólo 20 minutos porque se había ensayado múltiples veces. El Departamento de Seguridad Nacional no ha dicho si alguien fue arrestado.

Sherman testificó durante el segundo día de un juicio de tres días sobre si el despliegue de fuerzas armadas por parte del presidente Trump en Los Ángeles, tras las protestas por las redadas de inmigración este verano, violó la Ley Posse Comitatus de 1878. La ley generalmente prohíbe a un presidente usar al Ejército para asuntos domésticos. Desde entonces, todos menos unos 300 soldados de la Guardia Nacional han dejado Los Ángeles.

El general señaló que también expresó preocupaciones de que los vehículos militares se estacionarían a lo largo del Bulevar Wilshire, que atraviesa el parque, en lugar de permanecer en el perímetro del parque.

Después de que expresó sus preocupaciones, Gregory Bovino, el jefe del sector de El Centro de la Patrulla Fronteriza a cargo de la represión migratoria en Los Ángeles, cuestionó su lealtad, comentó Sherman al tribunal el lunes.

El 7 de julio, agentes federales, muchos de ellos con equipo táctico, caminaron y montaron sus caballos alrededor del parque, que estaba casi vacío ya que se había difundido la noticia de una posible redada.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, señalaron que era un truco político y un espectáculo destinado a intimidar a las comunidades de inmigrantes de la ciudad.