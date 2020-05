Gente hace fila para comprar en Zara por reapertura en Francia

Hace unos días inició el levantamiento paulatino de las medidas de confinamiento social en algunos países de Europa y las personas comenzaron a salir poco a poco de sus hogares. Este escenario parece esperanzador. No obstante, justo en el día de reapertura de las tiendas de fast fashion Zara en Francia, filas de cientos de personas se han dado cita para adquirir la mercancía de la firma perteneciente al aglomerado Inditex de origen español.

En redes sociales comenzaron a circular cientos de videos donde se logran ver a los clientes afuera de las tiendas de Zara en París y rápidamente se convirtió en tendencia y en el tema de conversación en Twitter. Y es que la mañana de este lunes la capital de Francia regresó a su actividad comercial luego de casi 60 días de confinamiento y tal parece que lo franceses no pueden esperar a comprar ropa.

El medio de información Sputnik Francia compartió una serie de videos sobre cómo iba el confinamiento en Francia y, entre ellos, se hallaba un material audiovisual de una boutique de Zara esperando ser abierta y con una decena de gente esperando para entrar.

Asimismo, la periodista Almudena Ariza compartió otro video donde se logra ver una gran fila esperando a acceder a la tienda española en un centro comercial.

Otras provincias de París, como Burdeos o Lyon también han abierto sus tiendas y poco a poco la vida económica se está reactivando. En esas provincias también se ha reportado que se han hecho filas interminables a pesar de las condiciones y de que en países como México aún hay un crecimiento de infectados por la Covid-19.

Sin embargo, París no es el único país donde la actividad económica se ha reactivado, hace unos días España terminó su confinamiento y en tiendas de Zara se podía asistir bajo previa cita y sólo se tenía permitido estar 30 minutos en la tienda. Asimismo, Italia es otros de los pases que ya levantó cuarentena y se encuentra en actividades "normales".

Algunos usuarios de Twitter reclaman estas acciones y tachan a los usuarios de "divos".

Otros usuarios mencionan que esto no es sorprendente, pues en México pasará lo mismo.

Asimismo, algunos reflexionaron sobre las prioridades que atañen hoy al mundo.