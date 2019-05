Giuliani abandona plan de viajar a Ucrania para buscar ayuda a Trump

NUEVA YORK (AP) — Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump, dijo que ha descartado sus planes de visitar Ucrania como parte de sus intentos por presionar a ese gobierno para que abra investigaciones que él dijo esperar que puedan beneficiar políticamente a Trump.



Los demócratas denunciaron esa idea como un intento descarado de reclutar ayuda extranjera para influir en las próximas elecciones de Estados Unidos. Giuliani dijo que canceló sus planes de viajar a Ucrania debido a la inquietud de con quién tendría que tratar allí.

"He decidido... no ir a Ucrania", dijo Giuliani a Fox News el viernes por la noche. "No voy a ir porque creo que me busca un grupo de personas que son enemigos del presidente... en algunos casos enemigos de Estados Unidos, y en un caso una persona ya convicta que se reveló que estuvo involucrada en ayudar a los demócratas en las elecciones de 2016".

Previamente, Giuliani había dicho que viajaría a Kiev en los próximos días para instar al gobierno a que investigara los orígenes del reciente reporte del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, y la participación del hijo del exvicepresidente Joe Biden en una compañía de gas propiedad de un oligarca ucraniano.

Joe Biden es el primer candidato demócrata importante en presentar un desafío a Trump en las elecciones de 2020. El equipo de campaña de Biden ha negado que el exvicepresidente o su hijo, Hunter, hayan hecho algo impropio.

El plan de Giuliani parecía estar a punto de crear un momento sin precedentes: un abogado del presidente estadounidense buscando ayuda extranjera para tratar de perjudicar a sus rivales políticos.

Para los demócratas, fue una evocación descarada de la intromisión de Rusia a nombre de Trump cuando éste derrotó a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en 2016.

"Es sorprendente que el gobierno de Trump esté siguiendo el mismo camino trágico que siguió en 2016, buscando la ayuda de un gobierno extranjero para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es espantoso", dijo el representante Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Dijo que los aliados de Trump parecían estar diciendo: "Vamos a hacer todo lo que sea, apenas en el límite de lo que sea abiertamente un delito. La ética no importa. El patriotismo no importa".

Giuliani, un exalcalde de la ciudad de Nueva York que a menudo actuó como cortina de humo para Trump durante la investigación de Mueller, se opuso a las críticas.

"Explíquenme por qué Biden no debería ser investigado si su hijo obtuvo millones de un oligarca ucraniano que ama a los rusos cuando él era vicepresidente y un hombre clave para Ucrania", dijo Giuliani en respuesta a un tuit del senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut.

"Los ucranianos están investigando y sus compañeros demócratas están interfiriendo. Faltan 17 meses para las elecciones. Respondamos ahora", agregó.

El equipo de campaña para la reelección de Trump se distanció de Giuliani, diciendo que no tenía nada que ver. Aun así, el episodio podría desencadenar preguntas incómodas sobre la injerencia extranjera en la Casa Blanca, que todavía está lidiando con las secuelas de la investigación de Mueller.

Mueller no concluyó que la campaña de Trump se coludió con Rusia y tampoco determinó que Trump haya obstruido la justicia, pero los demócratas de la Cámara de Representantes quieren saber más de la investigación en varios frentes, como emitiendo citaciones para los testigos y documentos de la investigación.

Trump anunció esta semana que recurriría a su privilegio ejecutivo para proteger el reporte, lo que seguramente provocará una larga lucha legal.

___

Lemire está en: http://twitter.com/@JonLemire

___

El periodista de The Associated Press Padmananda Rama en Washington contribuyó para este despacho.