Gobernador de Texas detalla planes del muro que quiere construir

El gobernador de Texas, Greg Abbott, detalló este miércoles sus planes para el muro que pretende construir en la frontera del estado, ante lo que llamó "carnicería" provocada por el flujo de migrantes.

Después de que la semana pasada anticipara que buscaría la construcción de un muro, Abbott habló este miércoles en conferencia de prensa de un anticipo por 250 millones de dólares para comenzar el proyecto, y que permitirá contratar a un administrador de proyecto, del que no dio un costo estimado, según informó el diario Dallas Morning News.

El muro se construirá, explicó, con una combinación de recursos del presupuesto estatal y donativos. El presidente de la Cámara de Representantes del estado, Dade Phelan, señaló que el dinero saldría del presupuesto del sistema estatal de prisiones.

"Hoy(miércoles) estamos anunciando que Texas construirá un muro fronterizo en nuestro estado para ayudar a asegurar nuestra frontera, dijo Abbott en la conferencia, de acuerdo con Fox News.

El gobernador acusó directamente a la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, por la situación. "No se equivoquen, la crisis fronteriza con la que estamos lidiando es resultado directo de las políticas de frontera abierta que ha puesto en vigor la administración de Biden".

Estados como Texas, dijo, han visto una "carnicería" debido al flujo de migrantes que está entrando a territorio estadounidense. "Los hogares están siendo invadidos, los vecindarios son peligrosos y la gente es amenazada a diario con armas por personas que cruzan la frontera o por aquellos que trabajan con los que cruzan la frontera".

Abbott detalló que pidió, en una carta a Biden, que el gobierno federal devuelva terrenos que le fueron confiscados a los texanos para construir un muro, y que el estado se acercará a los propietarios para tener el permiso para la construcción.

La semana pasada, el gobernador dijo que su proyecto antimigrante también contemplaba mandar más migrantes a la cárcel por cruzar ilegalmente la frontera. En ese sentido, hoy habló de que en las propiedades privadas se están construyendo "cercas" que serán zonas de "ingreso no permitido". Los migrantes que lleguen a esos lugares serán detenidos, aseguró. Para ello, según el Dallas Fort Worth, pidió que se amplíe el espacio en las cárceles de los condados fronterizos.

Incluso proporcionó la dirección de un sitio web, borderwall.texs.gov, donde la gente podrá hacer sus contribuciones.

Activistas se han manifestado en contra de criminalizar a los migrantes. Expertos legales señalan que no ven muchas posibilidades de que el proyecto de Abbott prospere y advierten que vendrán demandas, tanto por el tema del muro como por el de los arrestos.