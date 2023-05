Gobernadora de Arizona pide plan federal ante fin de Título 42

PHOENIX (AP) — Ante el inminente fin de las restricciones al asilo implementadas durante la pandemia de coronavirus —previsto para esta semana_, el gobierno federal de Estados Unidos no ha presentado un plan adecuado para enfrentar un mayor flujo de migrantes, afirmó el lunes la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, quien pidió a la Casa Blanca que proporcione más fondos para las comunidades fronterizas.

El fin del Título 42, un conjunto de poderes de emergencia que han permitido a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes durante la pandemia, está previsto para el jueves, y ello podría provocar que más migrantes traten de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

"No podemos manejar este flujo por nuestra cuenta. Sin una acción mucho más robusta por parte del gobierno federal, la situación actual sólo empeorará. He enviado cartas al presidente Biden y al secretario Mayorkas detallando las acciones específicas que necesitan tomarse", dijo Hobbs, refiriéndose al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. "Hasta la fecha, no hemos recibido una respuesta adecuada".

Hobbs anunció en una conferencia de prensa desde su oficina de Phoenix un "plan de preparación" de cinco puntos en el que el estado utilizará los recursos que pueda para ayudar con la seguridad pública, las asociaciones con organizaciones no gubernamentales, el transporte de migrantes y la instalación de más refugios. Su oficina también establecerá un comando conjunto de información para compartir actualizaciones entre agencias y ciudades.

El Departamento de Emergencias y Asuntos Militares del estado proporcionará transporte a los migrantes dentro y fuera de Arizona en coordinación con organizaciones humanitarias. La dependencia también destinará fondos a refugios temporales de emergencia.

La gobernadora demócrata prometió no trasladará a los migrantes a otras jurisdicciones para hacer "maniobras políticas", en alusión a los gobernadores republicanos que enviaron a inmigrantes a ciudades de tendencia progresista.

A pesar de contar con un plan de preparación, Hobbs dijo que el estado no puede hacer gran cosa. Se comprometió a seguir presionando al gobierno de Biden para obtener los recursos que el estado necesita. Entre sus esperanzas está que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias concluya un programa de refugios que reembolse gastos a los estados.

El alcalde de Yuma, Douglas Nicholls, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, repitió el sentir de que el gobierno federal no ha ayudado a Arizona ni a otros estados fronterizos. La cantidad de gente que cruza desde México hacia el sector Yuma de la Patrulla Fronteriza ha pasado de 300 al día que se registraban hace un mes a 1.000 personas el domingo, de acuerdo con Nicholls.

"Una y otra vez, comunidades como Yuma dan un paso al frente", comentó Nicholls. "Esta labor va a ser demasiado grande... La afluencia de personas ya ha comenzado".