Impacto de la pausa en comunicaciones del gobierno de Trump

El gobierno de Trump ha impuesto una congelación en muchas comunicaciones de las agencias federales de salud con el público al menos hasta fin de mes.

En un memorando obtenido por The Associated Press, la secretaria interina del Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), Dorothy Fink, informó a los jefes del personal de la agencia el martes que se había ordenado una "pausa inmediata" en —entre otras cosas— regulaciones, orientaciones, anuncios, comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales y en sitios web hasta que dichas comunicaciones fueran aprobadas por un designado político.

La pausa también se aplica a cualquier asunto destinado a ser publicado en el Registro Federal, donde la rama ejecutiva comunica reglas y regulaciones, y el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad, una publicación científica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La pausa está vigente hasta el 1 de febrero, según el memorando. Las agencias sujetas a la directiva del HHS incluyen los CDC, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), entidades que combaten epidemias, protegen el suministro de alimentos de la nación y buscan curas para enfermedades.

Los funcionarios del departamento de salud no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la pausa, que fue reportada por primera vez por The Washington Post. Cuatro funcionarios federales de salud, hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir el asunto, confirmaron la pausa de comunicación a la AP.

Un exfuncionario del HHS dijo el miércoles que no es inusual que los gobiernos entrantes pausen las comunicaciones de las agencias para revisión. Pero típicamente, los funcionarios que trabajan en el equipo de transición del presidente tienen el proceso listo el día de la toma de posesión.

"La rama ejecutiva es una jerarquía", dijo Steven Grossman, quien ahora asesora a empresas de alimentos y medicamentos, en un correo electrónico. "Ya sea que se declare públicamente o no, cada nuevo gobierno quiere que los compromisos y posiciones importantes esperen hasta que los nuevos equipos estén en su lugar y se restaure cierta semblanza de jerarquía".

Una pausa es razonable mientras una rama ejecutiva cambiante toma medidas para coordinarse, dijo el doctor Ali Khan, un exinvestigador de brotes de los CDC que ahora es decano de la facultad de salud pública de la Universidad de Nebraska.

"La única preocupación sería si esto es un preludio para volver a un enfoque anterior de silenciar a las agencias en torno a una narrativa política", agregó.

Durante su primer mandato, los designados políticos de Trump intentaron tomar control del diario MMWR de los CDC, que había publicado información sobre la pandemia de COVID-19 que estaba en conflicto con los mensajes de la Casa Blanca.

Fink escribió en su memorando que se harían algunas excepciones para las comunicaciones que afecten "funciones críticas de salud, seguridad, medio ambiente, financieras o de seguridad nacional", pero que estas estarían sujetas a revisión. La agencia de alimentos publicó el martes y miércoles avisos sobre cartas de advertencia enviadas a empresas y un aviso de seguridad de medicamentos.

Un grupo de defensa del consumidor dijo que la pausa en las comunicaciones podría seguir amenazando la seguridad pública.

Los estadounidenses dependen de la información oportuna de los CDC, la FDA y otras agencias para evitar enfermedades transmitidas por alimentos y estar al tanto de otros problemas de salud, dijo el doctor Peter Lurie, presidente del Center for Science in the Public Interest.

"Cuando se trata de detener brotes, cada segundo cuenta", dijo Lurie en un comunicado. "La confusión en torno a la orden de mordaza vagamente redactada probablemente conducirá a retrasos innecesarios en la publicación de alertas públicas urgentes durante brotes activos".

Se hizo eco el doctor Jeffrey Klausner, un experto en salud pública de la Universidad del Sur de California.

"Los funcionarios de salud locales y los médicos dependen de los CDC para obtener actualizaciones sobre enfermedades, pautas de prevención, pruebas y tratamiento oportunas e información sobre brotes", escribió Klausner en un correo electrónico. "Cerrar la comunicación de salud pública detiene una función básica de la salud pública. Imagine si el gobierno apagara las sirenas de incendio u otros sistemas de advertencia".