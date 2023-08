Gobierno francés pide disolver una organización ultracatólica por comentarios antisemitas

PARÍS, Francia (EFE).- El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció hoy que ha iniciado procedimientos para la disolución de una organización ultracatólica denominada Instituto Civitas por comentarios antisemitas pronunciados por el ensayista Pierre Hillard durante un seminario celebrado por dicha entidad.



"El antisemitismo no tiene cabida en nuestro país. Condeno enérgicamente estos despreciables comentarios y he remitido el asunto a la Fiscalía. También he pedido a mis servicios que investiguen la disolución de Civitas", indicó Darmanin en su cuenta de Twitter.

La intervención del Gobierno francés responde a la polémica desatada por los comentarios antisemitas del ensayista Pierre Hillard, durante unas jornadas de verano universitarias organizadas en la localidad de Pontmain por Civitas.

En concreto Hillard argumentó que habría que volver "a la situación de antes de 1789" en cuanto al estatuto de los judíos en Francia, una época en la que la gran mayoría no podía acceder a la nacionalidad francesa.

Civitas, próxima a la extrema derecha y vinculada al movimiento integrista y tradicionalista que fundó el obispo Marcel Lefebvre, apoyó en las últimas elecciones presidenciales francesas al ultraderechista Eric Zemmour.

Pierre Hillard, identificado con teorías conspiracionistas y de defensa a ultranza de la preservación de la soberanía nacional, es autor de libros como "Décomposition des nations européennes: de l'union euro-atlantique à l'État mondial" (Descomposición de las naciones europeas: de la unión euroatlántica al Estado mundial), pero también imparte conferencias y ha colaborado con medios de comunicación.