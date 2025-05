Suspenden actividades políticas en Mali por gobierno militar

BAMAKO, Mali (AP) — El gobierno militar de Mali anunció la suspensión de las actividades de los partidos políticos en ese país de África Occidental "hasta nuevo aviso", informó el miércoles la prensa estatal, días después de la primera manifestación a favor de la democracia desde que los militares tomaron el poder por la fuerza hace casi cuatro años.

En el decreto, firmado por el presidente de transición, el general Assimi Goita, se mencionan "razones de orden público", informó la televisión nacional. La decisión también se aplica a las asociaciones políticas.

El anuncio se produjo después de la reunión del Consejo de ministros, realizada el miércoles.

El fin de semana pasado, cientos de activistas desafiaron las amenazas del gobierno militar y se manifestaron en Bamako, la capital, contra el proyecto de ley para disolver los partidos políticos, la decisión más reciente para restringir las actividades políticas. La policía acordonó el área para evitar enfrentamientos con jóvenes simpatizantes de los militares que intentaron impedir la manifestación.

Se esperaba otra protesta esta semana.

Cheick Oumar Doumbia, uno de los líderes de la manifestación del fin de semana, dijo a The Associated Press: "No me sorprende, esperaba esto porque es su forma de impedir que realicemos nuestras actividades, pero continuaremos defendiendo la democracia en Mali. Somos un pueblo comprometido con la democracia".

Goita tomó el poder tras los golpes de estado ocurridos en 2020 y 2021. La semana pasada, una conferencia política nacional dijo que debería ocupar la presidencia por un período renovable de cinco años.

El domingo, figuras de la sociedad civil, partidos políticos y líderes sindicales realizaron una conferencia de prensa para pedir "un retorno rápido y creíble al orden constitucional mediante la organización de elecciones transparentes, inclusivas y pacíficas". La policía los hizo abandonar el lugar, citando el riesgo de confrontación con los partidarios del gobierno.

Los líderes militares de Mali han cortado los lazos diplomáticos y la cooperación militar con socios occidentales tradicionales y han forjado nuevas asociaciones con Rusia.