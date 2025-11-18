logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Gobierno peruano destina policía para combatir delincuencia en Lima

Medidas se toman ante el aumento de extorsiones y asesinatos en Lima

Por AP

Noviembre 18, 2025 08:22 p.m.
A
Gobierno peruano destina policía para combatir delincuencia en Lima

LIMA (AP) — El gobierno peruano informó el martes que para combatir a la creciente delincuencia, sobre todo la extorsión y los asesinatos, destinará la mitad de los 48.000 policías disponibles en la capital para labores de inteligencia.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijo a la prensa local que "queremos potenciar toda Lima con mayor presencia de efectivos en lugares donde está la delincuencia... para poder tener respuesta inmediata". Los oficiales que se dediquen a las labores de inteligencia trabajarán sin sus uniformes policiales.

Es la más reciente iniciativa gubernamental en un esfuerzo por bajar el descontento de la población ante la creciente criminalidad. El ministro Tiburcio mencionó la medida tras visitar la oficina de una empresa de transportes que el domingo sufrió un ataque armado por parte de delincuentes que dispararon 10 veces contra uno de sus autobuses dejando herido al chofer.

El gobierno del presidente interino José Jerí decretó un estado de excepción hace un mes con un enfoque donde, indicó, se pasó "de la defensiva a la ofensiva", pero las extorsiones y los asesinatos no se han detenido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a que los expertos y varias marchas de protesta le han pedido al mandatario que derogue un conjunto de leyes que afirman debilitan la lucha contra el crimen, el presidente no se ha manifestado. Al menos seis de esas leyes fueron aprobadas en el pasado con el voto de apoyo de Jerí cuando era legislador desde 2021.

Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos, según los críticos.

Jerí sucedió en la presidencia a Dina Boluarte (2022-2025) quien fue destituida el 10 de octubre luego que la coalición de partidos políticos que la respaldaban le quitaron su apoyo. Jerí, entonces líder del Parlamento, la reemplazó con el apoyo de los mismos partidos que protegían a Boluarte.

Los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según datos de la fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno peruano destina policía para combatir delincuencia en Lima
Gobierno peruano destina policía para combatir delincuencia en Lima

Gobierno peruano destina policía para combatir delincuencia en Lima

SLP

AP

Medidas se toman ante el aumento de extorsiones y asesinatos en Lima

Planta nuclear Three Mile Island recibe préstamo de mil millones de dólares
Planta nuclear Three Mile Island recibe préstamo de mil millones de dólares

Planta nuclear Three Mile Island recibe préstamo de mil millones de dólares

SLP

AP

El Departamento de Energía de EE.UU. brinda financiamiento para reactivar la planta nuclear de Three Mile Island en Pensilvania, destinada a abastecer energía a centros de datos de Microsoft.

Violencia en Arcahaie: Policía resiste ataque de bandas armadas
Violencia en Arcahaie: Policía resiste ataque de bandas armadas

Violencia en Arcahaie: Policía resiste ataque de bandas armadas

SLP

AP

La ciudad de Arcahaie en Haití se convierte en escenario de violencia y lucha por la seguridad pública.

Agentes federales amplían redadas migratorias en Carolina del Norte
Agentes federales amplían redadas migratorias en Carolina del Norte

Agentes federales amplían redadas migratorias en Carolina del Norte

SLP

AP

Operativo federal en Carolina del Norte se expande hacia zona metropolitana de Raleigh. Impacto en residentes y negocios locales.