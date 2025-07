Gobierno y el M23 firman declaración

Dakar, Senegal.- La República Democrática del Congo y los rebeldes respaldados por Ruanda firmaron el sábado una declaración de principios en Qatar para poner fin a décadas de enfrentamientos, comprometiéndose a un acuerdo de paz integral que incluye la restauración de la autoridad estatal en las ciudades clave del este del país controladas por los insurgentes.

Congo y los rebeldes del M23 se comprometieron a “construir confianza” a través de varias medidas, entre ellas un intercambio de prisioneros y detenidos, así como la restauración de la autoridad estatal en todas las partes del país, incluyendo las áreas controladas por los rebeldes, dijo Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, ministro de Estado de Qatar, en una conferencia de prensa.

De momento no queda claro si la declaración implica la retirada de la M23 de las ciudades que controla, ya que las dos partes parecían interpretar el acuerdo de manera diferente.

Bertrand Bisimwa, un líder del M23, dijo en X que la declaración “no es una cuestión de retirada sino de mecanismos para empoderar al Estado, permitiéndole asumir sus prerrogativas y obligaciones”. El portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, señaló a The Associated Press en una llamada telefónica: “Estamos en Goma con la población y no vamos a salir”.

Sin embargo, el portavoz del gobierno congoleño, Patrick Muyaya, afirmó que la declaración toma en cuenta “la retirada no negociable” de los rebeldes, seguida del despliegue de fuerzas e instituciones gubernamentales.

Respaldado por la vecina Ruanda, el M23 es el más destacado de más de 100 grupos armados que luchan por el control en el este de la República Democrática del Congo. Con siete millones de personas desplazadas en el Congo, la ONU ha calificado el conflicto en el este de la nación rica en minerales como “una de las crisis humanitarias más prolongadas, complejas y graves del planeta”.