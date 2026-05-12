Golpe de calor mató a 6 en un tren

Laredo, Texas.- Un médico forense del sur de Texas cree que un golpe de calor pudo haber provocado la muerte de seis personas halladas el domingo por la tarde dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Union Pacific, cerca de la frontera con México en Laredo, Texas.

Las personas fueron encontradas el domingo cuando trabajadores inspeccionaban uno de los contenedores, indicó José Baeza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo.

Policías y bomberos llegaron al lugar poco después. Confirmaron que había seis personas fallecidas, cinco hombres y una mujer, dijo Baeza a los reporteros.

La doctora Corinne Stern, médica forense del condado Webb, está realizando las autopsias y enterró una a una mujer mexicana de 29 años que murió de hipertermia, o golpe de calor.

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"Él determinó que fue una muerte accidental", dijo. "Creo que los demás individuos probablemente también sucumbieron a un golpe de calor".

Tres son mexicanos

Tras darse a conocer el hallazgo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que da seguimiento al caso, a través del consulado de México en Laredo.

"Las autoridades confirmaron la nacionalidad mexicana de tres de las personas; las restantes están en proceso de identificación. Se estableció contacto con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó el suceso e indicó que están a la espera de los resultados del médico forense", detalló.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, garantizó que se mantendrá contacto con las familias de las personas mexicanas identificadas para brindarles asistencia consular, así como para concretar la eventual repatriación de sus restos a México y el acompañamiento legal.