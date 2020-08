Golpistas de Mali posponen la conferencia sobre la transición

BAMAKO, Mali (EFE).- Los golpistas malienses que la semana pasada tomaron el poder en Bamako y derrocaron al presidente Ibrahim Boubacar Keita y su gobierno han pospuesto la conferencia prevista hoy en Bamako y que fue convocada ayer para "organizar la transición".



El Comité Nacional de Salvación del Pueblo (CNSP), órgano creado por los militares golpistas, emitió un breve comunicado en el que explicó que el encuentro se posponía a una fecha posterior (no precisada) "por razones organizativas".

El comunicado añadía que espera "contar con la buena comprensión de todos los participantes invitados", entre los que se contaban los partidos políticos de todas las tendencias, además del Consejo Nacional de la sociedad civil y del Foro de Organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos firmantes de los Acuerdos de Argel.

La conferencia ya venía cargada de controversia porque el movimiento opositor Movimiento 5 de junio (M5-RFP), uno de los actores políticos clave en la lucha contra el régimen anterior y que apoyó abiertamente el golpe, no estuvo entre los invitados por el CNSP en su convocatoria de ayer, lo que motivó sus protestas.

Los golpistas aún no han dicho públicamente cuáles son sus planes para la transición, pero en sus primeras conversaciones con enviados de la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO) a principios de esta semana sugirieron una transición de tres años.

Sin embargo, la CEDEAO celebró ayer en Abuya una cumbre virtual de sus jefes de estado en la que exigieron al CNSP una transición que no supere un año, y que el órgano de gobierno durante esa transición esté compuesto por civiles y no por militares; además, exigieron que esos civiles se retiren tras la transición y no pueda participar en las futuras elecciones.