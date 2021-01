Google amenaza con cerrar su motor de búsqueda en Australia

Debido al uso masivo de internet, hay muchas industrias que han desaparecido, otras que han tenido que adaptarse pero siguen enfrentando problemas ante el poderío de los gigantes de tecnológicos. En ese último caso se encuentran los medios de comunicación a los que el gobierno de Australia quiere apoyar, solo que la medida no fue bien recibida por Google que amenazó con eliminar su motor de búsqueda en el país.

Australia está trabajando en una nueva ley que obligaría a las empresas de tecnología a compartir regalías con los editores de noticias. La intención del código es ayudar a financiar la industria editorial local que se encuentra en dificultades debido a una disminución en los ingresos publicitarios que compañías como Google y Facebook se están llevando.

Los legisladores australianos explican que su propuesta responde al hecho de que cada vez más personas utilizan las plataformas de internet y las redes sociales para encontrar noticias. Es por ello que muchas empresas deciden invertir sus presupuestos de publicidad en servicios como los que ofrece Google que se queda con el beneficio cuando en realidad no está generando el contenido, por lo que, señalan las autoridades: "debería de compensar de manera justa a las salas de redacción".

Pero las empresas de tecnología no están de acuerdo con ese punto de vistas y tanto Google como Facebook se están mostrando en contra de la medida que las obligarían a negociar con los editores de noticias asegurando que es inviable. "Si esta versión del código se convirtiera en ley, no nos daría otra opción que dejar de hacer que la Búsqueda de Google esté disponible en Australia", dijo el director gerente de Google Australia, Mel Silva, al Senado de aquel país, de acuerdo con información publicada por la BBC.

Por su parte, según The Guardian, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, reaccionó al ultimátum de Google diciendo que el país no respondería a las amenazas. "Déjame ser claro: Australia establece nuestras reglas para las cosas que puedes hacer en Australia", dijo.

La advertencia de Google se suma a la de Facebook que, en agosto de 2020, señaló que si el gobierno aprobaba la ley entonces dejaría de mostrar noticias en sus distintas plataformas.

Investigación por monopolio

Cada vez son más los gobiernos en el mundo que están cuestionando el poder y alcance de las grandes compañías de tecnología y las señalan de inhibir la competencia.

Como ejemplo de lo anterior, esta semana se dieron a conocer más pruebas de que Google y Facebook firmaron un acuerdo llamado Jedi Blue para no competir en cuanto a publicidad en línea.

De acuerdo con información publicada por "The New York Times" (NYT), en 2018, Google acordó con Facebook reducir la competencia publicitaria. A cambio de que el gigante de las redes sociales no ingresara al mercado de la publicidad programática, el buscador de internet más popular del mundo le ofreció ventajas como más tiempo para hacer una oferta por los anuncios, acuerdos de facturación directa con las empresas y acceso a información para comprender mejor el comportamiento de las audiencias publicitarias.

Según detalla el NYT, como parte del acuerdo, Facebook dijo que ofrecería comprar en al menos el 90% de las subastas de anuncios cuando pudiera identificar a los usuarios y prometió niveles mínimos de gasto de hasta 500 millones de dólares por año.

Sin embargo, sobre Jedi Blue, tanto Facebook como Google aseguran que este tipo de acuerdos son comunes en la industria y no afectan a otros anunciantes. Un portavoz de Facebook, por ejemplo, afirmó que acuerdos como ese con Google "ayudan a aumentar la competencia en las ofertas de anuncios, y que los argumentos en sentido contrario son infundados". Por su parte, un portavoz de Google dijo que la demanda de Texas "tergiversa" el trato y otros aspectos de su negocio publicitario.