Gremios de productores alertan de una inminente crisis alimentaria en Perú

Lima, 28 ene (EFE).- Los principales gremios de productores de Perú alertaron este sábado que el país andino puede afrontar en los próximos días una crisis alimentaria debido al desabastecimiento generado por los bloqueos de carreteras durante las protestas antigubernamentales que se presentan en diferentes regiones.

Los representantes agrarios, avícolas y ganaderos pidieron, en un rueda de prensa, que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte "tome cartas en el asunto y solucione el problema" social generado desde diciembre pasado y que el Congreso llegue "a acuerdo claros" sobre la propuesta de adelanto de elecciones generales en el país.

"El perjuicio es brutal, se da hoy directamente, pero lo que es más importante es lo que se viene, una crisis alimentaria por la producción reducida que generara costos altos al consumidor. Esto va a generar muchos más problemas de los que hay hoy", remarcaron.

El presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Perú (AGAP), Alejandro Fuentes, dijo que han "llegado a una situación límite", ya que no se permite "cosechar ni llegar a los mercados, afectando principalmente a los peruanos de bajos recursos".

Indicó que el precio de la papa ha subido, en comparación con el año pasado, en 75 % en Lima, en 112 % en la región norteña de La Libertad, y en 127 % en la amazónica de Madre de Dios.

"No podemos ingresar nuestros productos a los mercados, no podemos ingresar pollos bebé, ni alimentos a nuestras granjas, y la soja, que es parte básica de la dieta de nuestras aves, es abastecida en un 80 % desde Bolivia y no puede ingresar hace dos meses al país debido a los bloqueos", agregó el presidente de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Julio Favre.

Los productores de lácteos manifestaron que han perdido el 50 % de su producción, una situación que "va a generar un incremento en los costos que no permitirá que las familias consigan la leche necesaria para su alimentación", según enfatizó el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros de Majes (AGAL Majes), Óscar Vilca.

A su turno, el vicepresidente de la Asociación Peruana de Porcicultores, Gustavo Robinson, dijo que "cientos de pequeños productores no tienen acceso a alimentación para sus cerdos", ya que los insumos "se encuentran varados en las vías tomadas por los protestantes".

Numerosas carreteras del país, sobre todo en las regiones del sur, permanecen bloqueadas desde diciembre, cuando comenzaron las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales para este año y la convocatoria a una asamblea constituyente.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que este sábado se registran 82 puntos con tránsito interrumpido en 9 regiones del país, lo que implica a 15 vías nacionales afectadas.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, confirmó este viernes que las fuerzas de seguridad iban a intervenir en las vías bloqueadas para "garantizar los servicios de salud, la libertad de tránsito y el derecho a la vida".

La Defensoría del Pueblo también instó a los manifestantes a "desbloquear las vías que se encuentran tomadas, atentando contra el libre tránsito", así como "a hacer uso de su derecho a la protesta de forma pacífica".