Greta Thunberg lidera protesta contra Azerbaiyán en la COP29

TIFLIS, Georgia (AP) — La activista climática Greta Thunberg asistió el lunes a una manifestación en Georgia para protestar contra la elección de Azerbaiyán como sede de las conversaciones climáticas anuales de Naciones Unidas.

Thunberg y decenas de activistas que se manifestaron en Tiflis, la capital de la nación del Cáucaso Sur, argumentaron que Azerbaiyán no merece ser anfitrión de las conversaciones sobre el clima debido a sus políticas represivas.

La cumbre COP29 comenzó el lunes en Bakú, la capital de Azerbaiyán, un importante productor de petróleo donde se perforó el primer pozo del mundo.

Thunberg describió a Azerbaiyán como "un Estado represivo y ocupante, que ha cometido limpieza étnica y que continúa reprimiendo a la sociedad civil azerbaiyana". Acusó a la nación del mar Caspio de usar la cumbre como "una oportunidad para blanquear sus crímenes y abusos de derechos humanos".

"No podemos darles ninguna legitimidad en esta situación, por eso estamos aquí de pie y diciendo no al greenwashing (ambientalismo ficticio) y no al régimen azerbaiyano", dijo.

Azerbaiyán se ha comprometido con proyectos de energía limpia, pero los críticos han argumentado que eso es solo para exportar más petróleo y gas.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, está en el poder desde 2003, cuando sucedió a su padre, quien murió después de gobernar una década. Han sido criticados por no permitir la disidencia y ni la libertad de expresión.

A principios de este año, Aliyev ganó otro mandato presidencial de siete años en una elección que los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dijeron que se llevó a cabo en un "entorno restrictivo" sin verdadera competencia política.

Thunberg, de 21 años, ha inspirado un movimiento juvenil global que exige mayores esfuerzos para combatir el cambio climático después de iniciar protestas semanales frente al Parlamento sueco en 2018.

El servicio climático europeo Copernicus anunció a principios de este mes que el mundo está en camino de alcanzar un calentamiento de 1,5 grados este año, lo que se perfila para convertirse en el año más caliente en la civilización humana.

En la manifestación del lunes, Thunberg enfatizó que el año más caliente jamás registrado llega después de que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzaran un máximo histórico el año pasado. Celebrar la conferencia sobre el cambio climático "en un estado petrolero autoritario es completamente absurdo", dijo.