¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Greta Thunberg detenida por autoridades israelíes en Flotilla Global Sumud

El convoy humanitario de la Flotilla Global Sumud se ve interrumpido por la detención de Greta Thunberg en aguas internacionales.

Por El Universal

Octubre 01, 2025 05:27 p.m.
A
Greta Thunberg detenida por autoridades israelíes en Flotilla Global Sumud

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Esta miércoles, el Ministerio de Exteriores de Israel informó a través de redes sociales que varios barcos de la Flotilla Global Sumud fueron "detenidos sin problema".

Además, aseguró que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, y en el mismo mensaje del ministerio, muestra a la activista Greta Thunberg rodeada.

De acuerdo con el video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Thunberg se encuentra sentada en el piso recogiendo sus pertenencias para, aparentemente, acompañar a los soldados.

De la misma forma, en el contenido audiovisual, se puede ver como las fuerzas de Israel le pasan a Greta sus cosas; una botella, un suéter y un sombrero verde con el que anteriormente ya se le había visto a la activista sueca de 22 años.

En el video también se observa soldados graban a Greta y le apuntan con luces para alumbrar la noche en aguas internacionales.

Finalmente, el ministerio adjunta un mensaje donde explican la situación y aseguran que Greta está bien.

"Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos", escriben en su cuenta de X.

¿Qué es la Flotilla Global Sumud?

La Global Sumud Flotilla ("sumud" significa resiliencia en árabe) se define en su página web como una organización "independiente" y "no afiliada a ningún gobierno ni partido político".

La Flotilla Global Sumud pretende llevar alimentos, agua y medicinas a la Franja de Gaza en Palestina.

El convoy marítimo de alrededor de 20 barcos y delegaciones de 44 países se afirma que es el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza por mar, que ya ha durado 18 años.

