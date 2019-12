Greta Thunberg y Notre Dame, entre las tendencias mundiales de 2019 en Google (VIDEO)

La activista adolescente contra el cambio climático Greta Thunberg y la catedral de Notre Dame de París, que sufrió un espectacular incendio a mediados de abril, fueron tendencia en el buscador de Google este 2019 a nivel global, según la lista publicada hoy por la empresa estadounidense.



La lista elaborada anualmente por el buscador más usado del planeta (se calcula que alrededor del 92 % de las consultas online se llevan a cabo a través de Google) no hace referencia a los términos más buscados, sino a aquellos que son "tendencia", es decir, que más han crecido durante los últimos doce meses.



Aunque la sueca de 16 años empezó a darse a conocer el año pasado, 2019 la ha catapultado definitivamente a icono mundial, siendo elegida portada de la revista "Time" en mayo, recibiendo una nominación para el premio Nobel de la Paz e interviniendo en la cumbre climática de la ONU.



Así, Thunberg fue una de las diez personas por quienes se despertó más interés en los últimos doce meses, un grupo en el que también se encuentran el futbolista del PSG Neymar, el actor Joaquin Phoenix, el "youtuber" James Charles y el jugador de fútbol americano Antonio Brown.



Por su lado, el incendio de Notre Dame, que arrasó la cubierta y aguja del edificio, disparó las búsquedas en internet sobre la catedral parisina y la convirtió en una de las noticias "tendencia" del año, junto a la Copa América de fútbol, el huracán Dorian, la copa del mundo de cricket y las elecciones generales en India.



También se "colaron" entre los eventos más destacados del año el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín y la misteriosa área 51 del desierto de EE.UU., fuente inagotable de especulaciones y teorías conspirativas y que miles de internautas anunciaron que iban a "asaltar" en septiembre, algo que finalmente no ocurrió.



También despertaron nuevo o renovado interés los actores Jussie Smollett y Kevin Hart, los futbolistas Iker Casillas y Ansu Fati, las películas "Avengers Endgame" y "Joker", las series "Game of Thrones" y "Stranger Things" y las canciones "Old Town Road" y "7 Rings".