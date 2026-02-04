Grupo armado Estado Islámico mata a 162 personas en ataques en Nigeria

SOKOTO, Nigeria (AP) — Hombres armados mataron a 162 personas durante ataques en dos pueblos del oeste de Nigeria, informó un legislador el miércoles, en uno de los peores episodios de violencia de los últimos meses en el país africano.

Los ataques ocurrieron en los pueblos de Woro y Nuku en el estado de Kwara el martes por la noche, dijo a The Associated Press Mohammed Omar Bio, un parlamentario que representa el área.

Agregó que los ataques fueron llevados a cabo por los Lakurawa, un grupo armado afiliado al grupo Estado Islámico. Por ahora nadie se ha atribuido los ataques.

Ayodeji Emmanuel Babaomo, secretario de la Cruz Roja en el estado de Kwara, indicó que la organización no ha podido llegar a las comunidades porque están en una zona remota, a unas ocho horas de la capital del estado y cerca de la frontera con Benín.

Imágenes del lugar, transmitidas por la televisión local, muestran cuerpos tendidos en el suelo ensangrentado, algunos con las manos atadas, así como casas en llamas.

El gobernador AbdulRahman AbdulRazaq manifestó en un comunicado publicado el miércoles que el ataque fue una "expresión cobarde de frustración por parte de células terroristas" en respuesta a las operaciones militares en curso contra extremistas armados en el estado.

Nigeria está atrapada en una compleja crisis de seguridad, con una insurgencia islamista en el noreste junto con un aumento de secuestros para pedir rescate en las regiones del noroeste y centro-norte en los últimos meses.

En un ataque por separado el martes, hombres armados mataron al menos a 13 personas en el pueblo de Doma, en el estado de Katsina, en el noroeste, afirmó el portavoz de la policía Abubakar Sadiq Aliyu en un comunicado el miércoles. No está claro quién fue responsable del ataque.

La semana pasada, extremistas de Boko Haram en el noreste de Nigeria mataron al menos a 36 personas durante ataques separados en un sitio de construcción y en una base militar.

Los grupos armados en Nigeria incluyen al menos dos afiliados al EI, una rama del grupo extremista Boko Haram conocida como la Provincia del Estado Islámico de África Occidental en el noreste, y la menos conocida Provincia del Estado Islámico del Sahel (ISSP), conocida localmente como Lakurawa, y prominente en el noroeste.

El ejército nigeriano ha dicho en el pasado que los Lakurawa tienen raíces en el vecino Níger y que se volvieron más activos en las comunidades fronterizas de Nigeria tras un golpe militar en 2023.

James Barnett, un investigador del Instituto Hudson con sede en Washington, dijo que el ataque en el estado de Kwara fue probablemente perpetrado por el Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad, o JAS, una facción de Boko Haram que ha sido responsable de otras masacres recientes en el área.

El martes, el jefe del Comando África de Estados Unidos dijo que Estados Unidos había enviado un pequeño equipo de oficiales militares a Nigeria en respuesta a la crisis de seguridad. En diciembre, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra militantes afiliados al EI en Nigeria.

El país más poblado de África ha estado en el punto de mira diplomático de Estados Unidos tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar al país, alegando que no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos cristianos.