Grupos ambientalistas demandan a administración Trump por perforación en Golfo de México

Grupos ambientalistas demandaron a la administración Trump el lunes por su aprobación el mes pasado del proyecto de perforación de la petrolera BP en aguas profundas del Golfo de México.

Los grupos presentaron la demanda en el 16.º aniversario del peor derrame petrolero mar adentro del país, ocurrido a 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Luisiana, cuando la plataforma Deepwater Horizon de BP expulsó al océano 500 millones de litros (134 millones de galones) de crudo, mató a 11 personas y causó miles de millones de dólares en daños a la vida silvestre y a kilómetros de litoral.

La administración aprobó en marzo el proyecto Kaskida de BP, de 5.000 millones de dólares, el primer nuevo yacimiento petrolero que la empresa desarrolla en el Golfo desde 2010. BP indicó que podría tener capacidad de 80.000 barriles de crudo al día.

Los grupos Healthy Gulf, Habitat Recovery Project, Center for Biological Diversity y otros solicitaron una revisión de la aprobación del proyecto en su presentación del lunes contra el Departamento del Interior, el secretario Doug Burgum, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica y el director Matthew Giacona.

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Los grupos sostienen que falta información requerida para la aprobación y que no demuestra que BP tenga las cualificaciones para realizar una perforación segura a tanta profundidad. También afirman que Kaskida pone en riesgo la salud de los residentes del Golfo, daña los ecosistemas y afecta a las industrias de la pesca y el turismo.

"La administración Trump ha dejado a toda la región del Golfo susceptible a una secuela de Deepwater Horizon", declaró Brettny Hardy, abogada principal de Earthjustice, que representa a los demandantes.

Varios legisladores intentaron el año pasado instar a la administración a rechazar la aprobación del proyecto.

La portavoz del Interior, Charlotte Taylor, declaró a The Associated Press que el departamento no comenta sobre litigios en curso. Pero añadió: "Estados Unidos fija el estándar mundial para la producción de energía. Lo hacemos de manera más limpia, más segura y más confiable que en cualquier otro lugar del mundo".

Aagregó que el proyecto Kaskida "representa un gran paso adelante, al desbloquear más de 275 millones de barriles de petróleo previamente inaccesible en el Golfo de América. Este desarrollo impulsará la creación de empleo, fortalecerá la seguridad nacional y ayudará a reducir los costos de energía para las familias estadounidenses".

El aumento de la producción de combustibles fósiles ha sido una prioridad para el presidente Donald Trump en su segundo mandato, y la administración ha propuesto anular varias normas sobre el sector del petróleo y gas.

El Golfo de México, que representa casi el 15% del crudo bombeado anualmente en Estados Unidos y produce alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día, en particular ha sido de gran importancia para Trump.

La administración anunció a principios de este mes que estaba combinando la actual Oficina de Gestión de Energía Oceánica y la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental, bajo la nueva Administración de Minerales Marinos, para agilizar los permisos para la perforación mar adentro de petróleo y gas. Ambas agencias se separaron tras el derrame de 2010.

La administración también eximió el mes pasado a la perforación en el Golfo de la Ley de Especies en Peligro de Extinción —una ley que hace ilegal dañar o matar especies incluidas en una lista protegida— con el argumento de la seguridad nacional.

Estos cambios se han realizado en medio del alza de los precios de la energía y de la turbulencia en el mercado petrolero mundial provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El portavoz de BP America, Paul Takahashi, dijo a The Associated Press que Deepwater Horizon cambió para siempre a la empresa.

Añadió que BP considera que la demanda carece de fundamento y que "tiene plena confianza en nuestro plan de desarrollo de Kaskida y en nuestra capacidad para ejecutar este proyecto mar adentro de forma segura, responsable y en cumplimiento de las regulaciones de Estados Unidos y de los estándares de la industria".

Apenas el mes pasado, un masivo derrame de petróleo en el Golfo de México se extendió por más de 600 kilómetros (373 millas) y alcanzó siete reservas naturales, contaminó al menos seis especies y arrojó al océano 800 toneladas de desechos cargados de hidrocarburos.

Muchas de las medidas de Trump han revertido los esfuerzos del expresidente demócrata Joe Biden por prohibir nuevas perforaciones marinas en la mayor parte de las aguas costeras de Estados Unidos.