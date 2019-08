Guardias fallaron en vigilancia de Epstein

Nueva York.- Los guardias que debían estar supervisando a Jeffrey Epstein al parecer no revisaron su celda a pesar de que anotaron en una bitácora diaria que sí lo habían hecho, informó una fuente allegada a las investigaciones.

Epstein, el multimillonario financista acusado de abuso sexual de menores, salió del programa de prevención de suicidios el mes pasado por razones que no fueron explicadas y se suponía que un guardia debía visitarlo cada 30 minutos. Pero los videos de vigilancia muestran que esos controles no se realizaron en las horas previas a que fuese hallado muerto el sábado por la mañana, según la fuente que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar del tema.

Los guardas de la unidad del penal donde estaba encerrado son sospechosos de falsificar apuntes en bitácoras para mostrar que se estaban realizando las comprobaciones, explicó otra fuente conocedora de la pesquisa.

En el pasado, guardas de cárceles federales y estatales enfrentaron cargos penales por falsificar entradas en registros, que se descubrieron tras problemas con algún reo.