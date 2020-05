Guatemala supera los mil 050 casos de COVID-19 y endurece las restricciones

Guatemala sumó este domingo la mayor cantidad de casos positivos de coronavirus en un día, con 85, y alcanzó un total de 1.052 contagios y de 26 personas fallecidas, por lo que endurecerá las restricciones de movilidad entre departamentos.



Además de batir la cifra de más contagios en un solo día, también registró dos fallecimientos más en las últimas 24 horas, los de una mujer de 68 años y de otra de 34.



La de 34 años perdió la batalla en apenas once horas, según el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, médico de profesión, quien precisó en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión que "el coronavirus se la llevó" en tan poco tiempo debido a que padecía de diabetes y estaba "descompensada".



El mandatario se congratuló de que Guatemala mantenga una tasa de letalidad baja, que ronda el 2,47 %, "mientras que en el resto del mundo es del 6,8 %", y detalló que este país centroamericano ha visto recuperarse a 110 pacientes y cuenta con 914 casos activos.



Giammattei lamentó que la población guatemalteca haya vivido "un día de las madres completamente atípico", pero pidió comprensión porque el país pasa por las semanas críticas de la pandemia y exigió no relajar el distanciamiento interpersonal ni la protección contra el coronavirus.



"Si queremos volver a compartir con nuestros seres queridos como antes debemos quedarnos en casa y velar por que los demás lo hagan. Exijamos a los demás que se queden en casa", esgrimió el gobernante, para luego recordar la conveniencia del uso de la mascarilla, del agua y jabón y del alcohol en gel.



CONTRA LA RELAJACIÓN Y LOS BULOS



El mandatario advirtió de que las restricciones de movilidad y de actividades públicas, así como el toque de queda vespertino (entre seis de la tarde y cuatro de la mañana), continuarán esta semana "en vista del aumento de casos y de cierto relajamiento social que se ha percibido".



Así como ya decidió para la Semana Santa pasada, todo el tránsito interdepartamental quedará prohibido a excepción del transporte pesado y de personal médico.



Alejandro Giammattei había dispuesto el lunes 13 de abril reducir la prohibición de tránsito entre departamentos a los correspondientes a la meseta central mientras que el resto quedaba libre, hasta este domingo, en que volvió a activar la situación que rigió del 5 al 12 de abril por el incremento acelerado de casos.



Además, aseguró que los mercados que no respeten el distanciamiento físico entre los usuarios "serán cerrados" y recordó las sanciones para los centros comerciales que contravengan la disposición de estar cerrados, no aplicable a los que tienen acceso directo del estacionamiento al aire libre hacia el local.



También dijo que serán denunciados ante la Fiscalía los centros de salud que no informen de casos de coronavirus o que "violen protocolos".



Giammattei añadió que quienes sean identificados generando rumores y noticias falsas "serán denunciados de acuerdo a la ley de orden público", al tiempo de comentar que durante esta semana hubo bulos virales con "ridiculeces" como que el Seguro Social sería privatizado y que él había fallecido.



BONOS Y CUOTAS



El presidente de Guatemala también dio cuenta de que su Gobierno ha comenzado a entregar un "bono familia" mediante transferencias a personas en situación de extrema necesidad y a trabajadores informales (acreditados ante Hacienda), además de implementar un plan piloto para reducir el costo de la energía eléctrica a quienes se inscriban en un programa de subsidio.



Rodeado de los directivos del sistema bancario del país, Giammattei anunció que se reducirán "de manera significativa las tasas de interés de la tarjeta de crédito" para aquellos que soliciten diferir las cuotas, "lo que -explicó- significará menos costo de los créditos que están pendientes de pagar".