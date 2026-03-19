Guerra merma a la cúpula iraní

Dubái, EAU.- Israel abatió el miércoles al ministro de Inteligencia de Irán como parte de su campaña contra la cúpula de la República Islámica y presuntamente atacó un yacimiento de gas natural frente a las costas iraníes, mientras la guerra aumentaba la presión sobre el sustento económico de la región: la energía.

Irán condenó el ataque contra su enorme yacimiento de gas natural Pars Sur, mientras que el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió de "consecuencias incontrolables" que "podrían envolver al mundo entero".

Irán mantuvo sus ataques contra instalaciones energéticas de sus vecinos del Golfo Pérsico -incluida una importante planta de gas natural en Qatar- mientras continuaba con sus amenazas sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, prometió que se esperaban "grandes sorpresas" después de que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, fue abatido en un ataque nocturno. Un día antes, Israel mató al principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria, el general Gholam Reza Soleimani.

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Irán respondió el miércoles con una oleada de misiles contra Israel que causaron la muerte de dos personas cerca de Tel Aviv.

Teherán también atacó la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudita, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como instalaciones en Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes.

En respuesta a la muerte de Larijani, la Guardia Revolucionaria informó el miércoles que había atacado el centro de Israel con misiles de múltiples ojivas que tienen mayores probabilidades de evadir los sistemas de defensa.

Por otra parte, Israel mantuvo una intensa presión con ataques en Líbano que, aseguró, tenían como objetivo a milicianos de Hezbollah, alcanzando varios edificios residenciales en Beirut que causaron la muerte de al menos a una docena de personas.

Israel redujo a escombros un edificio de apartamentos en el centro de Beirut aproximadamente una hora después de emitir un aviso de evacuación —el cuarto ataque dirigido contra el edificio. En total, 10 personas murieron en ataques israelíes.