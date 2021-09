Hackean la cuenta del expresidente afgano fingiendo su apoyo a los talibanes

KABUL (EFE).- La cuenta oficial de Facebook del depuesto presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, fue hackeada para difundir este lunes un comunicado falso del ex mandatario en el que solicitaba el reconocimiento del nuevo Gobierno de los talibanes.



La página de Facebook del ex presidente fue "hackeada y mal utilizada por oportunistas", confirmó a Efe un ex asesor de Ghani, que pidió el anonimato.

El exmandatario afgano, ahora exiliado en Emiratos Arabes Unidos, también anunció a través de Twitter que su página de Facebook "ha sido pirateada".

En el comunicado en Facebook, que ya ha sido eliminado de la cuenta, Ghani instaba a los líderes mundiales a reconocer el Gobierno talibán para la creación de "un Afganistán próspero y pacífico".

"La comunidad internacional, en lugar de distanciarse de Afganistán, debería interactuar con el Gobierno actual, brindarle asistencia, devolverles los fondos congelados y reconocerlo oficialmente", aseguraba la nota.

Tras la toma de poder de los talibanes, la comunidad internacional suspendió temporalmente la donación de fondos para la reconstrucción de Afganistán, una partida que suponía alrededor del 43 % del PIB, según los datos del Banco Mundial.

Ghani reconocía que la anterior Administración afgana, depuesta tras la caída de Kabul el pasado 15 de agosto, no dispone siquiera "del uno por ciento del poder", y pese a ello algunos países "alientan e incitan a los ex embajadores y representantes para sus propias agendas", para crear así una nueva crisis en el país.

Estos embajadores y representantes que afirman hablar en nombre de Afganistán "no representan al Gobierno actual ni a la nación", añadía la publicación fraudulenta.

El ex presidente afgano tampoco reconocía la legitimidad del cargo del actual embajador y representante permanente de Afganistán ante la ONU, Ghulam M. Isaczai, que fue nombrado antes de que los islamistas tomasen el control del país, y que está previsto que este lunes participe en la Asamblea General de la ONU.

Los talibanes solicitaron la semana pasada que Suhail Shaheen, actual portavoz en Catar de los islamistas, fuera el nuevo representante de Afganistán en la ONU.

"Quizás algunos de mis amigos no estén de acuerdo con mis puntos de vista, pero ustedes saben que siempre hablo con claridad en mis discursos. Realmente me siento avergonzado de que Isaczai hable hoy en mi nombre o en el de Afganistán", anotaba el ex mandatario.