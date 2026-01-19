Hackers interrumpen transmisión satelital de TV estatal iraní

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La transmisión satelital de la televisión estatal iraní fue hackeada el lunes por la mañana para emitir imágenes en apoyo al príncipe heredero exiliado del país y peticiones a las fuerzas de seguridad de que no "apunten sus armas al pueblo", según mostraron imágenes en línea, tras las protestas nacionales en Irán.

El hackeo se produjo al tiempo que el número de muertos en la represión de las autoridades contra las protestas alcanzaba al menos los 3.941, según activistas. Temen que el número crezca mucho más a medida que se filtre información de un país aún aislado por un bloqueo de internet. Al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se le retiró la invitación para hablar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, debido a los asesinatos.

Las tensiones entre Washington y Teherán debido a la represión se mantenían altas, luego que el presidente estadounidense Donald Trump trazara dos líneas rojas para la República Islámica: el asesinato de manifestantes pacíficos y que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas tras las protestas. Un portaaviones estadounidense, que días antes había estado en el mar de China Meridional, pasó por Singapur durante la noche para entrar en el estrecho de Malaca en una ruta que podría llevarlo a Oriente Medio.

Interferencias en la TV estatal

Las imágenes se emitieron el domingo por la noche en varios canales transmitidos por satélite desde la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, la emisora estatal del país que tiene el monopolio de la transmisión de televisión y radio. El video mostró dos clips del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, luego incluyó imágenes de fuerzas de seguridad y otros con lo que parecían ser uniformes de la policía iraní. Afirmó, sin ofrecer pruebas, que otros habían "dejado sus armas y jurado lealtad al pueblo".

"Este es un mensaje para el ejército y las fuerzas de seguridad", decía un gráfico. "No apunten sus armas al pueblo. Únanse a la nación por la libertad de Irán".

La agencia de noticias semioficial Fars, que se cree cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar del país, citó un comunicado de la emisora estatal reconociendo que la señal en "algunas áreas del país fue momentáneamente interrumpida por una fuente desconocida". No describió lo que se había emitido.

Un comunicado de la oficina de Pahlavi reconoció la interrupción que mostró al príncipe heredero. No respondió a preguntas de The Associated Press sobre el hackeo. Sigue sin estar claro cuánto apoyo tiene Pahlavi dentro de Irán, aunque ha habido consignas a favor del sha en las protestas y por la noche desde la represión.

El hackeo del domingo no es el primero en interrumpir las ondas iraníes. En 1986, The Washington Post reportó que la CIA suministró a los aliados del príncipe "un transmisor de televisión miniaturizado para una transmisión clandestina de 11 minutos" a Irán en nombre de Pahlavi que pirateó la señal de dos estaciones en la República Islámica.

En 2022, varios canales emitieron imágenes que mostraban a líderes del grupo de oposición exiliado Mujahedeen-e-Khalq y una imagen que pedía la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Portaaviones de EEUU podría dirigirse a Oriente Medio

Al tiempo que las tensiones siguen siendo altas entre Teherán y Washington, datos de seguimiento de barcos analizados el lunes por la AP mostraron al portaaviones USS Abraham Lincoln, así como a otros buques militares estadounidenses, en el estrecho de Malaca después de pasar por Singapur en una ruta que podría llevarlos a Oriente Medio.

El Lincoln había estado en el mar de China Meridional con su grupo de ataque como un elemento disuasorio para China por las tensiones con Taiwán. Los datos de seguimiento mostraron que el USS Frank E. Petersen Jr., el USS Michael Murphy y el USS Spruance, todos destructores de misiles guiados de clase Arleigh Burke, viajaban con el Lincoln a través del estrecho.

Varios reportes de medios estadounidenses que citaron a funcionarios anónimos han señalado que el Lincoln, que tiene su puerto base en San Diego, iba en camino de Oriente Medio. Probablemente aún necesitará varios días de viaje antes que sus aviones estén al alcance de la región. Oriente Medio ha estado sin un grupo de portaaviones o un grupo de preparación anfibia, lo que probablemente complica cualquier discusión sobre una operación militar dirigida a Irán, dado que los estados árabes del Golfo se oponen ampliamente a un ataque de esa clase.

Por otra parte, el Foro Económico Mundial retiró su invitación para que Araghchi hablara en Davos.

"Aunque fue invitado el otoño pasado, la trágica pérdida de vidas de civiles en Irán durante las últimas semanas significa que no es correcto que el gobierno iraní esté representado en Davos este año", explicó el foro.

El embajador de Irán en Suiza, Mahmoud Barimani, calificó la decisión como un "acto irrazonable que sin duda fue bajo la presión e influencia de corrientes anti-Irán y radicales estadounidenses-sionistas".

La Conferencia de Seguridad de Múnich retiró por separado la invitación para funcionarios del gobierno iraní debido a la represión.

Crece cifra de muertos en la represión

El número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución de 1979. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos situó el número de muertos el lunes en al menos 3.941 personas fallecidas, advirtiendo que probablemente aumente.

La agencia ha ofrecido datos precisos a lo largo de los años de protestas y disturbios en Irán, confiando en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. La AP no ha podido confirmar de manera independiente el número de muertos.

Las autoridades iraníes no han dado un número claro de muertos, aunque el sábado, Jamenei dijo que las protestas habían dejado "varios miles" de personas muertas y culpó a Estados Unidos por los decesos. Fue la primera declaración de un líder iraní sobre la magnitud de las bajas de la ola de protestas que comenzó el 28 de diciembre por la debilitada economía de Irán.

La agencia también reportó que más de 25.700 personas habían sido arrestadas. Comentarios de las autoridades han llevado a temores de que algunos de los detenidos sean ejecutados en Irán, uno de los principales ejecutores del mundo.

"Si bien los asesinos y terroristas sediciosos serán castigados, la misericordia y la indulgencia islámicas se aplicarán a aquellos que fueron engañados y no tuvieron roles (efectivos) en el evento terrorista", decía un comunicado emitido el lunes por el presidente de Irán, su jefe del poder judicial y el presidente del Parlamento.