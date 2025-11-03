Haití declara estado de emergencia tras devastación de huracán Melissa
El primer ministro de Haití anuncia tres días de luto nacional en respuesta a la devastación causada por el huracán Melissa.
PUERTO PRINCIPE, Haití (ANSA/EL UNIVERSAL).- El gobierno haitiano declaró el estado de emergencia durante tres meses en seis departamentos del país tras la devastación causada por el huracán Melissa, que dejó al menos 31 muertos y 21 desaparecidos.
La oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé anunció la noticia en un comunicado, en el que también se declararon tres días de luto nacional.
La respuesta de emergencia se activó en las regiones Sur, Sudeste, Grand-Anse, Nippes, Oeste y Noroeste para hacer frente a las desastrosas consecuencias de las lluvias.
El objetivo es "asistir a la población y facilitar el restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas", según el comunicado.
