Ahora NBC dice que EU analiza invadir México para "atacar narcos"

El gobierno de Donald Trump ha comenzado a planificar en detalle una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga, dijeron dos funcionarios estadounidenses y dos exaltos funcionarios estadounidenses familiarizados con la iniciativa a NBC News, quien publica este lunes en exclusiva la información.

Esta operación incluiría tropas estadounidenses sobre el terreno en México atacando laboratorios de drogas y líderes de cárteles, según los funcionarios estadounidenses consultados, aunque el despliegue no es inminente, reconoce NBC News. "Las conversaciones sobre el alcance de la misión continúan y aún no se ha tomado una decisión final, añadieron los dos funcionarios estadounidenses en activo", escribe la reportera Courtney Kube, corresponsal de la Unidad de Investigación de NBC News, donde cubre temas de seguridad nacional y militares.

Este fin de semana, a raíz del asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Christopher Landau, Subsecretario de Estado de Estados Unidos (EU), dijo que su país "está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera". En tanto, Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, declaró: "Estamos unidos con México como socios soberanos y amigos, con el firme compromiso de asegurar la justicia y fortalecer la seguridad que nuestras comunidades merecen".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo a su vez que puede haber cooperación en materia de inteligencia con el gobierno de Estados Unidos, pero nunca se permitirá una injerencia directa en las labores del Gobierno mexicano para enfrentar el crimen organizado.

"La intervención no. México es un país libre y soberano. Como dijo Omar [García Harfuch] ayer, aceptamos la ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no. La única manera de construir paz y seguridad es la justicia, la justicia social y un verdadero sistema de justicia en donde haya cero impunidad", indicó este lunes.

El plan del Gobierno de Trump contempla que las tropas estadounidenses, muchas de ellas pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operen bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense, en virtud del Título 50. Los dos funcionarios en activo expresaron que también participarían agentes de la CIA, una agencia que históricamente ha sido responsable de apoyar y financiar golpes de Estado contra gobiernos de la región elegidos democráticamente.

"La misión que se está planeando actualmente supondría una ruptura con las administraciones estadounidenses anteriores, que han desplegado discretamente equipos de la CIA, militares y policiales en México para apoyar a las unidades locales de Policía y Ejército que luchan contra los cárteles, pero no para emprender acciones directas contra ellos", refiere el reportaje.

Si la misión recibe la aprobación final, añade NBC News, "la administración de Trump planea mantener el secretismo al respecto y no divulgar las acciones asociadas, como lo ha hecho con los recientes atentados contra barcos sospechosos de narcotráfico", según indicaron dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exfuncionarios a la reportera Courtney Kube.

"El gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses", dijo un alto funcionario del gobierno en respuesta a esta noticia.

A finales de octubre, el periodista Jonathan Blitzer, de The New Yorker, expuso en el texto "El verdadero objetivo de la guerra de Trump contra los barcos narcotraficantes" cómo Donald Trump ha querido bombardear México desde su primer mandato, pero la cantidad de complicaciones y la negativa directa de su gente más cercana lo ha disuadido.

"Durante su primer mandato, Trump preguntó a sus asesores si Estados Unidos podía lanzar ataques militares contra México, basándose en la premisa de que el país era el principal responsable del problema de las drogas en Estados Unidos. ´No tienen control sobre su propio país´, le dijo Trump a Mark Esper, su anterior Secretario de Defensa. Como Esper escribió posteriormente en sus memorias, Trump había preguntado repetidamente si podía ´lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas´ y propuso que, de ser necesario, se pudiera hacer ´discretamente´. ´Nadie sabría que fuimos nosotros´, habría dicho Trump".

Ahora, NBC News reporta cómo según esta nueva misión que se está planificando, las tropas estadounidenses en México utilizarían principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga, y atacar a miembros y líderes de cárteles. Algunos de los drones que utilizarían las fuerzas especiales requieren la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro, expusieron dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exfuncionarios.

Desde abril, NBC News informó que el gobierno de Trump estaba considerando lanzar ataques con drones contra cárteles de la droga en México. Las mismas fuentes de este medio indican que los propios funcionarios del gobierno de Trump aún debaten cuán agresiva será la estrategia en México como parte de su lucha contra los cárteles de la droga.

"La administración preferiría coordinarse con el Gobierno mexicano en cualquier nueva misión contra los cárteles de la droga, pero los funcionarios no han descartado operar sin esa coordinación, dijeron dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exfuncionarios", ahonda el reporte.

El texto consigna cómo la Presidenta Sheinbaum ya ha autorizado a la CIA ampliar los vuelos de vigilancia, que comenzaron durante la administración Biden, según reporta NBC News. "Bajo su liderazgo, México ha desplegado 10 mil soldados en la frontera con Estados Unidos, ha incrementado las incautaciones de fentanilo y ha extraditado a 55 altos cargos de cárteles a Estados Unidos", puntualiza la cadena estadounidense.