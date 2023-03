Haití necesita más ayuda para hacer frente a pandillas: ONU

La enviada especial de la ONU a Haití advirtió el miércoles que los recursos y el entrenamiento que la comunidad internacional le está proporcionando a la policía nacional haitiana son insuficientes para luchar contra pandillas cada vez más violentas.

Helen La Lime, directora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, participó inesperadamente en una reunión de la OEA en Washington D.C., y dijo que es momento de buscar nuevas alianzas, al tiempo que pidió una vez más el despliegue de una fuerza extranjera especializada.

"No estamos logrando resolver las cosas", dijo. "Tenemos que ponernos a reconstruir este país".

Poderosas pandillas se han infiltrado en comunidades pacíficas de la capital haitiana y sus alrededores, y los expertos estiman que ahora controlan aproximadamente el 60% de Puerto Príncipe. Han saqueado barrios, violado a adultos y niños y secuestrado a cientos de víctimas, desde misioneros estadounidenses hasta un vendedor ambulante de hot dogs, en un intento por controlar más territorio. La violencia ha empeorado desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

"Es urgente que la OEA... comprenda que el empeoramiento de la situación de seguridad sobre el terreno ha alcanzado su punto álgido, y que las pandillas armadas deambulan ahora por el país sin restricciones", declaró Victor Généus, ministro de Asuntos Exteriores de Haití.

Altos funcionarios haitianos, entre ellos Généus y el primer ministro Ariel Henry, han solicitado en repetidas ocasiones la presencia internacional sobre el terreno, una petición formulada por primera vez en octubre que no ha sido atendida por el Consejo de Seguridad de la ONU, que en su lugar ha aplicado sanciones.

"Ha llegado el momento de las acciones, no de las palabras", declaró Généus. "Haití no tiene los medios para resolver esta crisis por sí solo".

La Policía Nacional de Haití sólo cuenta con 9.000 agentes en activo en un país de más de 11 millones de habitantes, y los funcionarios dicen que el departamento sigue sin tener recursos ni personal suficientes a pesar de la ayuda internacional.

"No basta con tener armas. No basta con reforzar la Policía Nacional y el Ejército", declaró Léon Charles, representante permanente de Haití ante la OEA y ex jefe de policía del país.

Al menos 78 policías han sido asesinados por pandillas, que se han hecho del control de los departamentos de policía en algunas zonas y han quemado otros, según activistas de derechos humanos.