logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Haití registra nueva ola de violencia

Por AP

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Haití registra nueva ola de violencia

Puerto Príncipe, Haití.- Una nueva ola de violencia de pandillas en la capital de Haití obligó a cientos de personas a huir de sus hogares durante el fin de semana, y el lunes quedaron dispersos a lo largo de una carretera que conduce al principal aeropuerto del país.

Las pandillas han tomado el control de más del 90% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenal Moïse en julio de 2021 en su casa. Las bandas, según la policía, han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

En un comunicado difundido el lunes, el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras anunció la evacuación de su hospital en Cité Soleil tras intensos enfrentamientos ocurridos el domingo en el vecindario, ubicado en Puerto Príncipe. La organización, conocida por sus siglas MSF, informó que atendió a más de 40 víctimas de disparos en un lapso de 12 horas, mientras brindaba refugio temporal a 800 personas que huían de la violencia. Uno de los heridos fue una guardia de seguridad que fue alcanzada por una bala perdida.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cumbre entre China y Estados Unidos: diálogo entre Xi y Trump
    Cumbre entre China y Estados Unidos: diálogo entre Xi y Trump

    Cumbre entre China y Estados Unidos: diálogo entre Xi y Trump

    SLP

    AP

    La guerra comercial y la cuestión de Taiwán marcan la agenda entre China y Estados Unidos.

    Israel aprueba tribunal especial para juzgar a palestinos tras ataque
    Israel aprueba tribunal especial para juzgar a palestinos tras ataque

    Israel aprueba tribunal especial para juzgar a palestinos tras ataque

    SLP

    AP

    La Knéset aprobó un tribunal especial para juzgar a palestinos implicados en el ataque de Hamás en 2023.

    Turkish Airlines evacua avión en Nepal tras humo en tren de aterrizaje
    Turkish Airlines evacua avión en Nepal tras humo en tren de aterrizaje

    Turkish Airlines evacua avión en Nepal tras humo en tren de aterrizaje

    SLP

    AP

    El aeropuerto Tribhuvan cerró temporalmente y reanudó operaciones tras el incidente.

    Delcy Rodríguez rechaza control estadounidense tras propuesta de Trump
    Delcy Rodríguez rechaza control estadounidense tras propuesta de Trump

    Delcy Rodríguez rechaza control estadounidense tras propuesta de Trump

    SLP

    El Universal

    Trump consideró convertir a Venezuela en estado 51 de EU, lo que generó rechazo oficial.