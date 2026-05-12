Haití registra nueva ola de violencia

Puerto Príncipe, Haití.- Una nueva ola de violencia de pandillas en la capital de Haití obligó a cientos de personas a huir de sus hogares durante el fin de semana, y el lunes quedaron dispersos a lo largo de una carretera que conduce al principal aeropuerto del país.

Las pandillas han tomado el control de más del 90% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenal Moïse en julio de 2021 en su casa. Las bandas, según la policía, han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

En un comunicado difundido el lunes, el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras anunció la evacuación de su hospital en Cité Soleil tras intensos enfrentamientos ocurridos el domingo en el vecindario, ubicado en Puerto Príncipe. La organización, conocida por sus siglas MSF, informó que atendió a más de 40 víctimas de disparos en un lapso de 12 horas, mientras brindaba refugio temporal a 800 personas que huían de la violencia. Uno de los heridos fue una guardia de seguridad que fue alcanzada por una bala perdida.