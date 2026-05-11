Hallan a 6 personas sin vida en vagón de tren

Ciudad de México.- Seis personas fueron halladas sin vida en un vagón de un tren de mercancías en Laredo, Texas, informó un portavoz del Departamento de Policía de Laredo.

Un empleado de Union Pacific responsable de cargar y descargar los vagones en un patio ferroviario, antes de que el tren se dirigiera hacia el norte, halló los cuerpos, explicó el portavoz, el investigador Joe E. Baeza.

La policía y los bomberos confirmaron posteriormente las muertes. Baeza no dio detalles sobre las posibles causas de los decesos. Tampoco se saben las nacionalidades de los fallecidos, o si eran migrantes. Señaló que las investigaciones están en desarrollo.

Sin embargo, los decesos se producen en momentos en que la temperatura en la región supera 32 grados centígrados.

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"Union Pacific lamenta este incidente y está colaborando estrechamente con las fuerzas del orden para investigarlo", declaró Daryl Bjoraas, portavoz de Union Pacific.

De acuerdo con medios locales, en los últimos años se han registrado diversos incidentes en los que se han encontrado personas fallecidas en los vagones de tren o en camiones, víctimas de las temperaturas extremadamente altas.