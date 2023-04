Hallan cuerpo de niño desaparecido en Florida en la boca de un caimán

A-AA+

El cuerpo de un niño de 2 años de Florida fue encontrado dentro de la boca de un caimán, después de que su madre fuera hallada sin vida en su apartamento, dijo la policía de St. Petersburg.

El cuerpo de Taylen Mosley fue visto en la boca de un caimán y un detective disparó y mató al animal, dijo el jefe de policía Anthony Holloway.

"No queríamos encontrarlo de esta manera, pero al menos podemos darle un cierre a esa familia ahora", dijo Holloway en una conferencia de prensa.

Taylen había estado desaparecido desde el jueves, cuando su madre, Pashun Jeffery, de 20 años, fue encontrada muerta en su apartamento, reportaron las autoridades.

Había sido apuñalada varias veces, dijo Holloway el viernes. El niño fue encontrado cerca de Dell Holmes Park, que está cerca del lago Maggiore, a casi 10 millas del departamento de su madre, dijo Holloway.

Los miembros de la familia vieron a Jeffery y a su hijo el miércoles, y el jueves le pidieron al administrador del apartamento que verificara cuando no podían comunicarse con ella, dijo la policía.

La causa de la muerte del niño será determinada por el médico forense, reportó Holloway.

No habló con los detectives y solicitó un abogado, según el jefe de policía.

La búsqueda del niño incluyó perros, un dron y agencias policiales federales y estatales. También se había emitido una Alerta Amber para él.

La familia de Taylen y Jeffery recordaba con cariño a la pareja tras las trágicas muertes. "Él siempre está llamando a su mamá a su teléfono celular", dijo Lakita Denson a WFLA. "Extraña a su mamá, se llaman todo el tiempo. Ella realmente amaba a Taylen".

"Sólo queremos decir que Taylen es un niño hermoso", agregó Theo Brickhouse-Sails. "Él es realmente amoroso y cariñoso".