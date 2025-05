Tragedia en minera de Perú: hallan trabajadores muertos

LIMA (AP) — Una empresa minera informó el domingo que 13 trabajadores que brindaban seguridad en una de sus instalaciones en el noroeste de Perú y que habían sido secuestrados supuestamente días atrás fueron hallados muertos.

La minera privada Poderosa señaló en un comunicado que un equipo de búsqueda y rescate de la policía recuperó la madrugada del domingo los cuerpos de los trabajadores que, según denunció, fueron secuestrados "por criminales aliados a la minería ilegal" en la ciudad de Pataz.

La empresa indicó que las víctimas habían sido secuestradas el 26 de abril en medio de un ataque violento a las operaciones de un minero artesanal contratado por la empresa para tareas de explotación.

The Associated Press buscó un pronunciamiento de la policía y del Ministerio del Interior del Perú pero no obtuvo respuesta inmediata.

Imágenes de medios locales difundidas por redes sociales dejan ver lo que serían los cuerpos de las víctimas halladas en un socavón minero, cubiertos con plásticos y enumerados. Las fotografías no han sido confirmadas por las autoridades.

Poderosa es una minera de capital privado dedicada a la extracción de oro desde 1980. Está ubicada en una zona remota de Los Andes, en el municipio de Pataz, en la región de la Libertad, un área en la que empresarios y pequeños comerciantes, así como proveedores de servicios, han denunciado constantes extorsiones.

Poderosa refirió que hasta el momento "suman 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales".

En diciembre de 2023 un ataque con explosivos en la mina Poderosa dejó nueve fallecidos y 15 heridos, un hecho que el gobierno adjudicó a la minería ilegal.