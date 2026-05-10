logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Fotogalería

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Hallan rubí de 11,000 quilates en Myanmar

Por AP

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan rubí de 11,000 quilates en Myanmar

Bangkok, Tailandia.- Los mineros en Myanmar han descubierto un raro rubí enorme, considerado el segundo más grande por peso jamás hallado en la nación del sudeste asiático, la cual se encuentra afectada por un conflicto interno, informó el viernes la prensa estatal.

El rubí, de 11,000 quilates (2.2 kilogramos, o 4.8 libras), fue desenterrado cerca de la localidad de Mogok, en la parte norte de la región de Mandalay, el corazón de la lucrativa industria de extracción de gemas. 

Recientemente ha habido intensos combates allí, parte de la extensa guerra civil del país.

Según un reporte del medio estatal Global New Light of Myanmar, el rubí en bruto recién hallado fue descubierto a mediados de abril, apenas después del tradicional festival de Año Nuevo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque pesa aproximadamente la mitad que una piedra de 21,450 quilates (4.29 kilogramos, o 9.45 libras) encontrada en 1996, el nuevo hallazgo se considera más valioso debido a su color y calidad superiores. Su descripción señala que es de tono rojo púrpura con matices amarillentos y tiene una gradación de color de alta calidad, transparencia moderada y una superficie altamente reflectante.

Myanmar produce hasta el 90% de los rubíes del mundo, principalmente en las zonas de Mogok y Mong Hsu. Las piedras preciosas, tanto las comercializadas legítimamente como las de contrabando, son una importante fuente de ingresos para el país.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Marina Mercante de España ordena recibir crucero con hantavirus
    Marina Mercante de España ordena recibir crucero con hantavirus

    Marina Mercante de España ordena recibir crucero con hantavirus

    SLP

    El Universal

    El gobierno español prioriza la atención médica a bordo y el control sanitario en puerto industrial aislado.

    Gabi, robot humanoide, inicia vida monástica en Corea del Sur
    Gabi, robot humanoide, inicia vida monástica en Corea del Sur

    Gabi, robot humanoide, inicia vida monástica en Corea del Sur

    SLP

    El Universal

    El robot humanoide participará en el Festival de Linternas junto a otros robots budistas.

    Putin: el conflicto en Ucrania está llegando a su fin
    Putin: el conflicto en Ucrania está llegando a su fin

    Putin: "el conflicto en Ucrania está llegando a su fin"

    SLP

    El Universal

    Señaló que Rusia no ha recibido respuesta de Ucrania sobre el intercambio de prisioneros

    Muere hombre arrollado por un avión en aeropuerto de Denver
    Muere hombre arrollado por un avión en aeropuerto de Denver

    Muere hombre arrollado por un avión en aeropuerto de Denver

    SLP

    EFE

    La persona fallecida ingresó sin autorización a la pista; la investigación está a cargo de autoridades locales y federales