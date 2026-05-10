Hallan rubí de 11,000 quilates en Myanmar

Bangkok, Tailandia.- Los mineros en Myanmar han descubierto un raro rubí enorme, considerado el segundo más grande por peso jamás hallado en la nación del sudeste asiático, la cual se encuentra afectada por un conflicto interno, informó el viernes la prensa estatal.

El rubí, de 11,000 quilates (2.2 kilogramos, o 4.8 libras), fue desenterrado cerca de la localidad de Mogok, en la parte norte de la región de Mandalay, el corazón de la lucrativa industria de extracción de gemas.

Recientemente ha habido intensos combates allí, parte de la extensa guerra civil del país.

Según un reporte del medio estatal Global New Light of Myanmar, el rubí en bruto recién hallado fue descubierto a mediados de abril, apenas después del tradicional festival de Año Nuevo.

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Aunque pesa aproximadamente la mitad que una piedra de 21,450 quilates (4.29 kilogramos, o 9.45 libras) encontrada en 1996, el nuevo hallazgo se considera más valioso debido a su color y calidad superiores. Su descripción señala que es de tono rojo púrpura con matices amarillentos y tiene una gradación de color de alta calidad, transparencia moderada y una superficie altamente reflectante.

Myanmar produce hasta el 90% de los rubíes del mundo, principalmente en las zonas de Mogok y Mong Hsu. Las piedras preciosas, tanto las comercializadas legítimamente como las de contrabando, son una importante fuente de ingresos para el país.