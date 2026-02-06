Hambre aguda amenaza más partes de Darfur

El Cairo, Egipto.- El hambre aguda amenaza más áreas en la región occidental de Darfur, en Sudán, un país devastado por la guerra, informó un grupo internacional de monitoreo, mientras un ataque por parte de las fuerzas paramilitares a un hospital militar en el sur del país mató a 22 personas, incluido el director del hospital y tres miembros de su médico personal.

Desde abril de 2023, Sudán está en medio de una guerra tras el estallido de una lucha de poder entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un fuerte grupo paramilitar. El conflicto ha desencadenado lo que ONU considera la peor crisis humanitaria del mundo.

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), publicó un nuevo informe diciendo que la desnutrición aguda ha alcanzado niveles de hambruna en dos ciudades más de Darfur.

Asimismo, el informe de la CIF señala que se ha registrado desnutrición a nivel de hambruna en las ciudades de Umm Baru y Kernoi en la provincia de Darfur del Norte.

Por su parte, el ataque del jueves en la ciudad de Kouik en la provincia de Kordofán del Sur, dejó ocho heridos, informó la Red de Médicos de Sudán, un grupo de profesionales médicos que documenta el conflicto. No estaba claro de momento cuántas de las víctimas eran civiles.

La ONU estima que más de 40.000 personas han muerto por la guerra en Sudán.