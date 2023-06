Helena Bonham Carter y Sean Penn posan desnudos para denunciar la sobrepesca en la UE

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- Los cuerpos desnudos de las actrices Judi Dench y Helena Bonham Carter y del actor Sean Penn, junto con los de otra veintena de personalidades, son el reclamo de la exposición fotográfica "Ending EU Overfishing: The Decade Past and The Decade to Come" (Acabar con la sobrepesca en la UE: la década pasada y la década que viene) para denunciar la sobrepesca en aguas europeas.



Expuesta ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas desde este martes y hasta el 9 de junio, la campaña organizada por Fishlove busca que los gobiernos de la Unión Europea (UE) acaben con ella y lleven a cabo una transición justa hacia una pesca de bajo impacto y bajas emisiones de carbono para la flota pesquera.

"Necesitamos que la UE deje de mirar la pesca como si solo se tratase de sacar peces. Se trata de gestionar el medioambiente oceánico, la capacidad de los océanos para soportar el carbón y mantener las funciones de sus ecosistemas, los cuales nosotros necesitamos", afirmó la directora de Programa Our Fish, Rebecca Hubbard.

El cofundador de Fishlove, Nicholas Röhl, quería producir imágenes que hicieran que los tabloides y la sociedad hablara del problema de la sobrepesca, por lo que se decantó por posados desnudos sin palabras, con el objetivo de que el impacto de las imágenes fuera mayor y "algo controvertido".

Aunque los cuerpos desnudos con peces de personalidades famosas pueden parecer polémicos, Hubbard denuncia que destruir la capacidad del océano "es mucho peor".

Fishlove buscaba impactar a los espectadores no solo con la desnudez, sino también con el uso de peces muertos: "Pescamos miles, si no millones de peces al día para nuestra comida, así que lo que hemos hecho es coger un pez y usarlo para decir que cada uno de estos peces individualmente importan", explicó Röhl.

Los peces, sin embargo, no fueron elegido al azar para las fotografías, sino que cada uno representa uno de los problemas de la sobrepresca, como puede ser la destrucción de la fauna abismal o el arrastre del fondo marino.

"Cuando era niño y crecí en la costa del mar Báltico, en el norte de Alemania, había muchos peces en el mar. Ahora tengo 69 años y esa increíble abundancia de vida oceánica ha desaparecido", afirmó el actor alemán Rainer Bock ("Homeland", "Better Call Saul"), presente ante el Parlamento Europeo y uno de los famosos que participó en la campaña.

El actor de "Big Bleu", Jean-Marc Barr, posó en su fotografía con un marrajo muerto de 75 kilos que para él representa una danza: "Si seguimos alimentando a este Frankestein llamado capitalismo, será una Danza de la Muerte".

La confundadora de Fishlove y actriz Greta Scacchi contó que, desde que ella misma se retrató desnuda en 2009, son cada vez más los artistas que se unen para poner fin a la sobreexplotación de los océanos.

"Las imágenes exigen nuestra atención. Exigen una respuesta de nuestros políticos sobre por qué se sigue pescando en exceso cuando todo el mundo sabe que está llevando al ecosistema marino al borde del colapso", añadió la actriz ítalo-australiana.

Por su parte, Röhl aseguró que con esta exposición quiere que todo el mundo piense en los peces y trasladar el mensaje de que "no es una responsabilidad individual" acabar con la sobrepesca, sino que corresponde a "los políticos regular la industria pesquera".

"Los ministros de pesca de la UE tienen que tomar medidas urgentes ahora si quieren conseguir unos mares ecológicamente diversos, limpios y sanos como prometieron", remarcó.

Algo similar afirmó Hubbard, pues con estos proyectos no pretende que la gente deje de comer pescado, sino que se puede hacer "mejor, con una pesca que no destruya la población de peces, que apoye a las comunidades costeras y proteja los océanos".

Fishlove fue creada en 2009 por Nicholas Röhl y la actriz Greta Scacchi para exponer, mostrando estos "controvertidos retratos", cómo la sobrepesca continúa en las aguas europeas, pese a los avances de los últimos años. La exposición estará ante el Parlamento Europeo hasta el 9 de junio.