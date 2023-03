Hermana de menor asesinada en Nashville: "No quiero ser hija única"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- "No quiero ser hija única", fueron las palabras de Eleanor, que logró sobrevivir al atentado en una escuela primaria en Nashville, luego de que una persona transgénero de 28 años acabara con la vida de su hermana menor, así como la de otros dos niños y tres adultos.

Evelyn Dieckhaus, una niña de apenas 9 años, murió luego de que Audrey Hale, autora del atentado entrará al colegio privado Covenant con dos rifles de asalto y comenzará a disparar en las instalaciones.

Según el Daily Mail, Evelyn, habría estado tratando desesperadamente de activar la alarma contra incendios para obtener ayuda cuando se produjo el tiroteo, sin embargo, la ayuda llegó demasiado tarde.

Hale, quien fue un exalumno de la Escuela Covenant, disparó a las seis víctimas antes de que la policía le disparara fatalmente a las 10:27 de la mañana de este lunes, 14 minutos después de que las autoridades recibieran una llamada sobre un tirador activo.

Familiares y amigos cercanos recuerdan a Evelyn como una "luz brillante" además de ser "muy creativa".

"Ella y su hermana mayor representaban obras de teatro en el patio trasero. Era simplemente una delicia absoluta", dijo una amiga cercana a la familia, quien pidió no ser nombrada a The Missourian.

Tras el atentado, oficiales identificaron a dos estudiantes más entre las víctimas, Hallie Scruggs y William Kinney. Los tres estudiantes que fallecieron tenían 9 años.

Además de tres miembros del personal de la escuela Covenant asesinados en el tiroteo, identificados como la maestra sustituta Cynthia Peak y el conserje Mike Hill, ambos de 61 años, así como la directora de la escuela Katherine Koonce, de 60.

La comunidad lamentó la pérdida que le sucedió a la pequeña escuela privada, que educa a estudiantes desde prekínder hasta sexto grado y tiene alrededor de 200 estudiantes.