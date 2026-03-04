Hezbolá se dice listo para una "guerra abierta"

BEIRUT.- Israel envió el martes tropas adicionales al sur del Líbano y ordenó la evacuación de residentes de más de 80 poblados, mientras que el grupo político-paramilitar libanés Hezbolá, que cuenta con respaldo iraní, asegura que está preparado para una "guerra abierta" con Israel en medio del conflicto en Irán

Los intercambios más recientes comenzaron después de que Hezbollah lanzó cohetes y drones hacia el norte de Israel a primera hora del lunes.

Israel respondió con una serie de ataques aéreos que mataron a 50 personas en el Líbano, entre ellas siete niños, además de un miliciano palestino y un funcionario de inteligencia de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut.

El Ministerio de Salud ajustó a la baja la cifra inicial de 52 víctimas que dio a conocer el lunes. El titular de la dependencia, Rakan Nassereddine, dijo a los periodistas el martes que la reducción a 40, y luego más tarde elevó la cifra a 50.

Líbano también informó que 335 personas resultaron heridas y decenas de miles fueron totalmente desplazadas.

La agencia de refugiados de la ONU declaró el martes que 30.000 personas estaban en albergues colectivos en el Líbano, "mientras muchas otras durmieron en sus autos o a la orilla de carreteras ya que aún no podían encontrar un refugio temporal seguro".

Hezbollah dice que no tiene otra opción que luchar contra Israel.