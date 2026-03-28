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Hielo marino del Ártico marca mínimo invernal

Por AP

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Hielo marino del Ártico marca mínimo invernal

Washington.- El vital hielo marino del Ártico se reduce hasta empatar su nivel más bajo medido para el invierno, la estación en la que el hielo crece, mientras el calentamiento de la Tierra pulveriza récords en todos los continentes.

Los niveles de hielo marino del Ártico, especialmente en el verano, son cruciales para el clima del planeta porque, sin el hielo que refleja la luz solar, más energía térmica va a los océanos. El hielo de todo tipo alrededor de los polos actúa como el refrigerador de la Tierra. La fauna, como por ejemplo los osos polares y las focas, también depende del hielo marino. La falta de este hielo en el Ártico crea nuevas rutas de navegación y, al hacerlo, provoca cambios geopolíticos, haciendo que lugares antes ignorados, tales como Groenlandia, resulten más deseables.

La reducción del hielo marino del Ártico fue anunciada al tiempo que las temperaturas batían récords de calor en un mes de marzo en Estados Unidos, en todo México, en Australia, en el norte de África y en partes del norte de Europa.

Cada año, el hielo marino del Ártico crece durante el frío invierno y se reduce con el calor del verano. 

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Este año el crecimiento fue tan pequeño que su pico, antes de empezar a disminuir, midió 14,29 millones de kilómetros cuadrados (5,52 millones de millas cuadradas). Eso es ligeramente menor que los 14,31 millones de kilómetros cuadrados (5,53 millones de millas cuadradas) del año pasado.

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