Hija de la primera dama francesa la defiende de los ataques de funcionarios brasileños

Thipaine Auzières, hija de la primera dama francesa, Brigitte Macron, defiende a su madre de los ataques por su físico recibidos de responsables brasileños, y pretende generar un movimiento de denuncia de los comportamientos misóginos.



En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, muestra una información sobre las declaraciones del ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, en las que afirmaba que la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, es "realmente fea", y se queja de que en 2019 responsables políticos ataquen a una mujer por su físico.



En una entrevista este sábado a la emisora "France Info", Auzières, que tiene 35 años y es abogada, explicó que su iniciativa es para incitar a que otras personas hagan lo mismo "para luchar contra la misoginia ordinaria".



En su vídeo en Twitter, precisa que no se trata de dar lecciones a otros países porque "Francia no ha estado exenta" de ese tipo de comportamientos, y recuerda algunos episodios de ataques a diputadas por su condición de mujeres ocurridos en 2012 y 2013 en la Asamblea Nacional.



Sobre todo, insiste en su mensaje para que "todos juntos y desde mañana reaccionemos, impliquémonos en nuestras familias, en nuestras empresas y en las urnas para que todos juntos denunciemos a nuestros misóginos".



Las alusiones al físico de Brigitte surgieron en el rifirrafe entre Francia y Brasil después de Macron se indignara por la magnitud de los incendios en la Amazonía a finales de agosto y dijera que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no cumple sus compromisos en materia medioambiental, de forma que no va a apoyar la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.